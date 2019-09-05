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Бизнес

Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее

В самом начале учебного года компания MegaCom спешит поделиться отличной новостью для всех родителей. Пользоваться популярной и крайне необходимой услугой «Где дети?» стало еще выгоднее — теперь первые три запроса в сутки на определение местоположения ребенка БЕСПЛАТНЫ!

Чтобы воспользоваться выгодным предложением, для начала необходимо добавить в свой список номер ребенка с помощью комбинации *089*0АААхххххх#, а затем получить от него подтверждение, отправив с его номера SMS с цифрой 1 или набрав *088*0АААхххххх# (с номером родителя). При этом смартфоны давать своему чаду необязательно — сервис работает даже на самых простых аппаратах.

После этого вы перестанете названивать ребенку и задавать один и тот же вопрос «Ты где?».

Вы сможете легко и быстро получить нужный ответ, просто совершив SMS-запрос на короткий номер *089*номер ребенка#. В ответ придут адрес и ссылка на карту с указанием местоположения.

Первые три запроса в сутки бесплатные, начиная с четвертого стоимость каждого последующего запроса — 5 сомов. Абонентская плата для абонента-родителя составляет 1 сом в сутки.

С услугой «Где дети?» отпадает необходимость устанавливать какие-либо приложения, которые занимают дополнительную память вашего телефона и быстро садят батарею.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте компании.
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