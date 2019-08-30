MegaStore: совершайте выгодные покупки!

Компания MegaCom продолжает радовать своих абонентов выгодными акциями и приятными бонусами!

При покупке смартфонов определенных моделей Huawei, Samsung, Xiaomi, Honor и других в любом из офисов MegaStore абонентам предоставляется возможность приобрести аксессуары от OLMIO и BASEUS со скидкой 15 процентов. Например, Bluetooth-наушники, водонепроницаемые чехлы или зарядные устройства отличного качества можно будет приобрести с ощутимой экономией средств.

Также при выборе любого смартфона от 30 тысяч сомов абонентам будет предоставлена скидка 90 процентов на приобретение номера категории «Платина 30 000», стоимость которого составит всего 3 тысячи сомов.

Перед покупкой современного гаджета можно лично оценить характеристики каждой из моделей, а высокопрофессиональные специалисты MegaCom помогут определиться с выбором аппарата, проконсультируют по вопросам подключения тарифного плана и другим услугам мобильной связи.

Компания MegaCom постоянно радует абонентов всевозможными акциями, конкурсами и приятными бонусами. Следите за новостями на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.

Акция действует с 30 августа по 30 сентября 2019 года.