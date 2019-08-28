Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по кок-бору

26 августа на побережье озера Иссык-Куль при поддержке компании MegaCom стартовал турнир по кок-бору на Кубок президента Кыргызской Республики.

Спортивные состязания проходят на ипподроме в Чолпон-Ате, а 31 августа состоится праздничный масштабный финал. Спортсменам из клубных команд Кыргызстана есть за что бороться — в этом году общий призовой фонд составил 500 тысяч сомов.

Напомним, кок-бору — древняя популярная конноспортивная игра среди кыргызов, алтайцев, башкир, казахов и других народов Азии. Всадники борются за тушу козла — необходимо не только завладеть ею, но и удержать, забросить в «казан» (ворота) команды соперника либо, по другим правилам, добраться с тушей до оговоренного участка, например, своего аула, дальше которого противники не имеют права бороться за нее.

Сегодня за действиями спортсменов обычно следит конная судейская коллегия, состоящая из нескольких опытных всадников. Кок-бору учат в спортивных школах ряда стран Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, где по нему проводятся специальные соревнования.

Целями турнира на Кубок президента Кыргызской Республики являются популяризация данного вида спорта, а также укрепление и единство народа посредством проведения игр.

Компания MegaCom выступает за спорт и здоровый образ жизни, регулярно поддерживая значимые спортивные мероприятия.