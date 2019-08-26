Пора в школу: обзор смартфонов для учебы по доступным ценам

Cегодня школы идут в ногу со временем: интерактивные доски, современные компьютеры, а иногда и планшеты вместо учебников. Даже у учеников младших классов есть смартфон с выходом в интернет. Ведь многофункциональные гаджеты обладают немалым преимуществом, делающим их полезными для детей, например, обучающие приложения или игры, которые помогают юным пользователям умных устройств учиться и развивать свои навыки.

Неудивительно, что перед предстоящим учебным годом многие подростки хотят обзавестись новым смартфоном. Для того чтобы было легче определиться с моделью телефона для школьников, мы подготовили четыре гаджета до 9 тысяч сомов в рассрочку до 6 месяцев, которые точно придутся и детям, и родителям по вкусу.

Модель Диагональ экрана Объем памяти Камеры Аккумулятор Общая стоимость Cтоимость в месяц Huawei Y5 5,71 дюйма 2/16 ГБ Основная — 13 МП, фронтальная - 5 МП 3 020 мАч 7 190 сомов 1 198 сомов/месяц Xiaomi Redmi Go 5 дюймов 1/16 ГБ Основная — 8 МП,

​фронтальная - 5 МП 3 000 мАч 5 290 сомов 882 сома/месяц Honor 7A 5,45 дюйма 2/16 ГБ Основная — 13 МП, фронтальная - 5 МП 3 020 мАч 7 390 сомов 1 232 сома/месяц Samsung A10 6,2 дюйма 2/32 ГБ Основная — 13 МП, фронтальная - 5 МП 3 400 мАч 8 590 сомов 830 сомов/месяц*

*Стоимость указана при покупке в кредит на 12 месяцев.

Чтобы оформить рассрочку или кредит на смартфон, необходимо иметь при себе паспорт и справку о заработной плате за последние шесть месяцев или выписку из банка о начислениях за последние шесть месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР). Кредит осуществляется в партнерстве с «Дос-Кредобанком» или «Бакай Банком».

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