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Бизнес

Пора в школу: обзор смартфонов для учебы по доступным ценам

Cегодня школы идут в ногу со временем: интерактивные доски, современные компьютеры, а иногда и планшеты вместо учебников. Даже у учеников младших классов есть смартфон с выходом в интернет. Ведь многофункциональные гаджеты обладают немалым преимуществом, делающим их полезными для детей, например, обучающие приложения или игры, которые помогают юным пользователям умных устройств учиться и развивать свои навыки.

Неудивительно, что перед предстоящим учебным годом многие подростки хотят обзавестись новым смартфоном. Для того чтобы было легче определиться с моделью телефона для школьников, мы подготовили четыре гаджета до 9 тысяч сомов в рассрочку до 6 месяцев, которые точно придутся и детям, и родителям по вкусу. 

Модель

Диагональ экрана

Объем памяти

Камеры

Аккумулятор

Общая стоимость

Cтоимость в месяц

Huawei Y5

5,71 дюйма

2/16 ГБ

Основная  13 МП, фронтальная - 5 МП

3 020 мАч

7 190 сомов

1 198 сомов/месяц

Xiaomi Redmi Go

5 дюймов

1/16 ГБ

Основная  8 МП,  
​фронтальная - 5 МП

3 000 мАч

5 290 сомов

882 сома/месяц

Honor 7A

5,45 дюйма

2/16 ГБ

Основная  13 МП, фронтальная - 5 МП

3 020 мАч

7 390 сомов

1 232 сома/месяц

Samsung A10

6,2 дюйма

2/32 ГБ

Основная  13 МП, фронтальная - 5 МП

3 400 мАч

8 590 сомов

830 сомов/месяц*

*Стоимость указана при покупке в кредит на 12 месяцев.

Чтобы оформить рассрочку или кредит на смартфон, необходимо иметь при себе паспорт и справку о заработной плате за последние шесть месяцев или выписку из банка о начислениях за последние шесть месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР). Кредит осуществляется в партнерстве с «Дос-Кредобанком» или «Бакай Банком».

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