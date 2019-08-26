Пора в школу: обзор смартфонов для учебы по доступным ценам

Cегодня школы идут в ногу со временем: интерактивные доски, современные компьютеры, а иногда и планшеты вместо учебников. Даже у учеников младших классов есть смартфон с выходом в интернет. Ведь многофункциональные гаджеты обладают немалым преимуществом, делающим их полезными для детей, например, обучающие приложения или игры, которые помогают юным пользователям умных устройств учиться и развивать свои навыки.
Неудивительно, что перед предстоящим учебным годом многие подростки хотят обзавестись новым смартфоном. Для того чтобы было легче определиться с моделью телефона для школьников, мы подготовили четыре гаджета до 9 тысяч сомов в рассрочку до 6 месяцев, которые точно придутся и детям, и родителям по вкусу.
|
Модель
|
Диагональ экрана
|
Объем памяти
|
Камеры
|
Аккумулятор
|
Общая стоимость
|
Cтоимость в месяц
|
Huawei Y5
|
5,71 дюйма
|
2/16 ГБ
|
Основная — 13 МП, фронтальная - 5 МП
|
3 020 мАч
|
7 190 сомов
|
1 198 сомов/месяц
|
Xiaomi Redmi Go
|
5 дюймов
|
1/16 ГБ
|
Основная — 8 МП,
|
3 000 мАч
|
5 290 сомов
|
882 сома/месяц
|
Honor 7A
|
5,45 дюйма
|
2/16 ГБ
|
Основная — 13 МП, фронтальная - 5 МП
|
3 020 мАч
|
7 390 сомов
|
1 232 сома/месяц
|
Samsung A10
|
6,2 дюйма
|
2/32 ГБ
|
Основная — 13 МП, фронтальная - 5 МП
|
3 400 мАч
|
8 590 сомов
|
830 сомов/месяц*
*Стоимость указана при покупке в кредит на 12 месяцев.
Чтобы оформить рассрочку или кредит на смартфон, необходимо иметь при себе паспорт и справку о заработной плате за последние шесть месяцев или выписку из банка о начислениях за последние шесть месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР). Кредит осуществляется в партнерстве с «Дос-Кредобанком» или «Бакай Банком».