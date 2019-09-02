Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с нарушениями слуха

Миллионы людей в мире страдают от нарушений слуха. У одних проблема врожденная, у других появилась позже, симптомы нарастали постепенно и в конце концов привели к тому, что человек впал в «великое молчание».

Сегодня медицина достигла такого уровня, что появилась возможность прервать молчание, вернуть некоторым людям возможность слышать.

В число таких достижений входят кохлеарные имплантаты. Доктор клиники «ACIBADEM Бакыркей» Энгин Чакмакчы объяснил, что этот метод применяется к пациентам, у которых повреждена улитка во внутреннем ухе, но звуковой нерв не потерял своих природных качеств. Таким людям можно вернуть слух, подарить полноценную жизнь.

Что бы вы почувствовали, если бы вдруг потеряли возможность слышать? Представьте на миг, что прямо перед вами ревущая река, однако вы не слышите ее, как и разговоры стоящих и обсуждающих событие людей. Только видите, как они что-то говорят, комментируя удивительное зрелище. Невозможно также услышать предупреждающие об опасности сигналы тревоги и любые другие звуковые сообщения. На работе, в социальной жизни таких людей называют инвалидами, на планете миллионы жителей страдают нарушениями слуха. Но теперь у этих людей появилась надежда — кохлеарный имплантат.

О методике восстановления слуха рассказывает ЛОР клиники «ACIBADEM Бакыркей» Энгин Чакмакчы:

Фото ACIBADEM. Энгин Чакмакчы, ЛОР клиники «ACIBADEM Бакыркей»

— Метод подходит для пациентов, у которых улитка во внутреннем ухе была повреждена, однако звуковой нерв не потерял жизнеспособность. Для стимуляции нерва используются электроды — помещаются в улитку.

Кохлеарный имплантат состоит из двух основных частей: внутренней (имплантируемой) и внешней (носимой).

Причиной потери слуха, причем в обоих ушах, может стать такое серьезное заболевание, как менингит. Если сразу же не воспользоваться кохлеарным имплантатом, то внутренняя часть улитки становится окостеневшей и не остается канала для его установки.

Для детей с врожденными нарушениями слуха также важно вовремя применить аппарат: если не установить имплантат в первые пять лет жизни, возникают проблемы с восстановлением. При этом у ребенка с проблемами слуха не развивается разговорная речь. После пяти лет наладить процесс будет еще сложнее.

В медицине есть такой термин, как постязыковая потеря слуха. В этом случае ребенок развивается нормально, учится говорить, а затем теряет слух. К подобному могут привести осложнения после менингита, воспалительные заболевания, неправильное использование антибиотиков, травмы головы. Таким пациентам могут потребоваться имплантаты.

Если потеря слуха вызвана не детскими болезнями, например, опухолями, когда звуковой нерв поврежден при выходе из мозга, то имплантаты не помогут. Для лечения таких пациентов применяются другие методы.

Сегодня немало пациентов пользуется кохлеарным имплантатом, который постоянно совершенствуется. Например, если в 1990-х годах для стимуляции внутреннего уха использовалась только одна частота, то теперь их количество достигло 24.

Многих интересует: как скоро можно разговаривать по телефону после операции? В первый месяц делаются первые попытки услышать звук, прикрепляется внешняя часть. По прошествии месяца все зависит от того, что привело к потере слуха. Пациенты, которые раньше могли говорить и слышать, обычно начинают пользоваться телефоном в течение шести месяцев. Но если никогда не было этих навыков, то процесс требует немного больше терпения и времени.

Наличие опытного персонала является жизненно важным для лечения. Аудиолог должен поставить правильный диагноз, хирург — успешно провести операцию, которая длится около 1,5 часа. Затем от аудиолога зависят эффективность применения терапии и обучение речи.

Приложение Cochlear Implant позволяет пациентам с проблемами слуха вести полноценный образ жизни: общаться по телефону, посещать обычную школу. Одним словом, им станет доступно все то, что имеют здоровые люди.

Представительство ACIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик), телефон: +996770102233.