10:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

MegaCom: Твой дом — твой MegaHome!

Компания MegaCom представляет новое тарифное предложение для своих абонентов — MegaHome*. Теперь отечественный мобильный оператор предлагает не только услуги качественной мобильной связи, но и кабельное телевидение, а также домашний интернет за единую плату с одного мобильного номера.

Так, всего за 1 тысячу 490 сомов в месяц вы получите более 120 ТВ-каналов, домашний интернет до 20 Мбит/с, две SIM-карты с бесплатными звонками между номерами, 5 тысяч минут внутри сети, а также 35 ГБ дневного трафика и ночной безлимитный интернет без ограничений скорости. Выгодные пакеты были разработаны специалистами компании с учетом пожеланий и растущих потребностей абонентов в высокоскоростном интернете по доступной цене.

«Мы следим за тенденциями развития рынка и видим, насколько сегодня проявляется выраженный интерес к комплексному подключению самых разных услуг: высокоскоростному интернету, мобильной связи и телевидению в отличном качестве. В связи с этим мы приняли решение разработать и внедрить новое предложение, благодаря которому пользователи получают телеком-услуги на высоком уровне с возможностью подключать выгодные дополнительные пакеты. Также очень удобно единым счетом от одного оператора оплачивать все цифровые услуги, которыми пользуется семья», — отметила руководитель отдела маркетинга компании MegaCom Юлия Саулина.

Запуск нового предложения MegaHome обеспечил абонентов отечественного оператора актуальными на сегодня сервисами с максимальным удобством и минимальными затратами.

Оформить заявку на подключение тарифного предложения MegaHome или ознакомиться с условиями предоставления можно на сайте megahome.kg или позвонить по номеру 0555008000.

*Технический партнер ОсОО «Акнет». Лицензии ОсОО «Акнет» ГАС КР № 17-0110-КР, № 00-110-КР, 14-1090-КР.
Ссылка:
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!
MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»
Официальное заявление ЗАО «Альфа Телеком» относительно услуги «Кто звонил?»
MegaCom подписал договор о сотрудничестве с Российско-Кыргызским фондом развития
Russian-Kyrgyz Development Fund to finance MegaСom
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom
Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой
200 ГБ на Instagram всего за 15 сомов в неделю
Популярные новости
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития! Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
Подключите онлайн-телевидение в&nbsp;одно касание, без приставок и&nbsp;антенн Подключите онлайн-телевидение в одно касание, без приставок и антенн
Бизнес
MegaCom: Твой дом&nbsp;&mdash; твой MegaHome! MegaCom: Твой дом — твой MegaHome!
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Новый мобильный оператор &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; начал работу в&nbsp;тестовом режиме Новый мобильный оператор «КТ Мобайл» начал работу в тестовом режиме
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников