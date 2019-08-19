Компания MegaCom представляет новое тарифное предложение для своих абонентов — MegaHome*. Теперь отечественный мобильный оператор предлагает не только услуги качественной мобильной связи, но и кабельное телевидение, а также домашний интернет за единую плату с одного мобильного номера.

Так, всего за 1 тысячу 490 сомов в месяц вы получите более 120 ТВ-каналов, домашний интернет до 20 Мбит/с, две SIM-карты с бесплатными звонками между номерами, 5 тысяч минут внутри сети, а также 35 ГБ дневного трафика и ночной безлимитный интернет без ограничений скорости. Выгодные пакеты были разработаны специалистами компании с учетом пожеланий и растущих потребностей абонентов в высокоскоростном интернете по доступной цене.

«Мы следим за тенденциями развития рынка и видим, насколько сегодня проявляется выраженный интерес к комплексному подключению самых разных услуг: высокоскоростному интернету, мобильной связи и телевидению в отличном качестве. В связи с этим мы приняли решение разработать и внедрить новое предложение, благодаря которому пользователи получают телеком-услуги на высоком уровне с возможностью подключать выгодные дополнительные пакеты. Также очень удобно единым счетом от одного оператора оплачивать все цифровые услуги, которыми пользуется семья», — отметила руководитель отдела маркетинга компании MegaCom Юлия Саулина.

Запуск нового предложения MegaHome обеспечил абонентов отечественного оператора актуальными на сегодня сервисами с максимальным удобством и минимальными затратами.

Оформить заявку на подключение тарифного предложения MegaHome или ознакомиться с условиями предоставления можно на сайте megahome.kg или позвонить по номеру 0555008000.

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