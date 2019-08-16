Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!

Точкой отсчета в истории MegaCom считается 28 апреля 2006 года, когда состоялся официальный запуск мегасети в коммерческую эксплуатацию. С тех пор был проделан огромный путь. Связь MegaCom стала символом свободы общения, объединила миллионы людей, помогла решить неисчислимое количество вопросов, за считанные секунды отыскать необходимую информацию и всегда была рядом. Генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов рассказывает о масштабных изменениях на ближайший год.

— Какие планы стоят перед компанией MegaСom? Чего нового нам ждать от государственного мобильного оператора?

— За последние восемь месяцев абонентская база компании MegaCom увеличилась практически на 30 процентов — это огромное достижение для нас и наших сотрудников. Соответственно, растут и доходы. По итогам первого квартала этого года впервые за пять лет мы перевыполнили план чистой прибыли. При условиях, что последние годы телекоммуникационный рынок идет на спад. Соответственно, с нашей стороны мы хотим возместить те потери, которые идут на телекоммуникационном рынке. Есть основной источник доходов — это телекоммуникации, есть не косвенные доходы, например, в этом году мы открываем свою микрокредитную компанию, которая будет осуществлять онлайн-кредитование для наших абонентов, практически беззалоговое. В будущем мы хотим преобразовать ее в полноценный банк — банк MegaCom.

Практически все крупные сотовые компании в мире имеют свой собственный банк. Потому что телекоммуникации и финансовый рынок на сегодняшний день — уже незаменимые вещи. Аналогичная ситуация в Китае, там телекоммуникации связаны с банковской сферой: все транзакции, переводы и платежи осуществляются за счет мобильных приложений. Сейчас благодаря нашему продукту MegaPay абонентская база растет почти каждый день, доходность этого продукта увеличивается, а значит потребность в безналичной оплате, международных переводах, привязке банковских карт у населения тоже возрастает.

Также хочу отметить, что с 1 сентября мы запускаем еще один новый проект — Mega Taxi.

На рынке в СНГ существуют службы такси без собственного таксопарка, такие как «Яндекс». У компании есть только сервер и мобильное приложение, получая с каждого заказа, допустим, 10 процентов.

— То есть каждый житель Бишкека сможет пользоваться данной службой?

— Да, разумеется. Я думаю, это большая возможность для развития, дополнительного дохода и нашей генерации в новой сфере.

Еще одним новым проектом является предоставление домашнего интернета, телевидения и сотовой связи в совокупности как один продукт — MegaHome.

Мы следим за тенденциями развития рынка и видим, насколько проявляется выраженный интерес к комплексному подключению разных услуг: высокоскоростному интернету, мобильной связи и телевидению в отличном качестве.

— Когда MegaHome станет доступен для абонентов?

— Тарифное предложение уже сегодня запущено в коммерческую эксплуатацию. Также наша команда будет заниматься некоммерческой деятельностью. Так, мы планируем запустить социальный проект — детский сад Mega Kids.

Здесь будут обучаться и дети наших сотрудников, и юные жители Бишкека. Мы будем предоставлять качественные услуги по обучению подрастающего поколения, создавать новые обучающие программы.

В рамках развития регионов мы планируем еще один масштабный проект. На Иссык-Куле очень много объектов в заброшенном состоянии. Бывает обидно, до какого состояния довели те строения, которые были возведены еще в советское время. Нами было предложено государству выделить на временное пользование заброшенные пансионаты. Чтобы мы могли полностью благоустроить, сделать ремонт с передовыми технологиями и предоставлять в коммерческой службе. Чтобы пансионат мог работать круглогодично, где на постоянной основе будут проходить различного рода конференции, спортивные сборы и мероприятия.

Также в планах развивать сеть Центров продаж и обслуживания нового формата MegaStore, где каждый может приобрести мобильные телефоны, гаджеты и аксессуары к ним по доступным ценам или в кредит без первоначального взноса — для его оформления потребуется не более 15 минут и минимальный пакет документов. Многие наши абоненты уже по достоинству оценили широкий ассортимент MegaStore, который включает смартфоны мировых брендов.

Если компания будет зарабатывать, то, соответственно, доходы и дивиденды будут полностью принадлежать государству. Мы понимаем, что телекоммуникационный рынок сужается не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Потребность растет, но из-за ценовых войн стоимость падает. Как руководитель компании, я должен думать о возмещении тех потерь, которые происходят у нас. Чтобы увеличить свою чистую прибыль, мы вынуждены развивать непрофильную деятельность.

Все проекты, которые мы планируем реализовывать, — не новшества на телекоммуникационном рынке. Те же сотовые операторы России владеют и службами такси, и банками.

Поэтому компания должна быть передовой, высокотехнологичной для того, чтобы каждый гражданин нашей страны мог гордиться ею.

Кайыргуль Урумканова