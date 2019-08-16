Компания MegaCom продолжает постоянную работу над расширением и оптимизацией сети для обеспечения абонентов высококачественной мобильной связью и скоростным интернетом в самых разных уголках страны. Сегодня генеральный директор компании MegaCom рассказал о техническом развитии компании.

— Рынок сотовой связи постоянно требует модернизации по технической части, успеваете ли вы это делать? Действительно ли MegaCom является современной сотовой компанией, которая идет в ногу со временем?

— В этой компании я работаю около 8 месяцев. Когда я пришел, техническое оснащение было в плачевном состоянии. Последние годы компания в этом направлении практически не развивалась. Чистая прибыль почти полностью отдавалась в счет дивидендов. Соответственно, расширение базовых станций и покрытия 4G не проводилось.

Благодаря поддержке президента и правительства большая часть дивидендов оставлена на развитие сети. Поэтому в этом году проведены крупные технические работы. Также в планах оснастить сетью 4G 95 процентов территории по всей стране. Мы активно строим линии электропередачи, расширяем сети передачи данных.

Для примера, в прошлом году было всего четыре бригады, которые занимались монтажом и строительством, на сегодня их более 20, а это огромное количество людей, которые работают изо дня в день.

В следующем году у нас также запланированы работы по строительству ВОЛС, мы хотим покрыть сетью 4G даже отдаленные места. Технические работы проводятся уже с учетом того, что в будущем мы будем переходить на стандарт 5G.

— На самом деле вы работаете над тем, чтобы модернизировать технику. И те жалобы о том, что компания хотела заработать, на самом деле не имеют никакого отношения к вводу абонентской платы?

— Нет, я еще раз хочу отметить, не только услуга «Кто звонил?», но и другие 30-40 платных услуг для бюджета нашей компании — это всего 0,01 процента. И для развития этот процент существенную роль не играет, так как у нас больше стратегические взгляды на развитие компании. В первую очередь это техническое оснащение.

Думаю, на сегодняшний день наши абоненты уже ощущают улучшения в Чуйской области и в Бишкеке, во многих населенных пунктах Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской и Таласской областях, а также на Иссык-Куле. Думаю, до конца этого года практически во всех уголках страны будет действовать сеть 4G.

Как вы знаете, наш президент объявил этот год Годом цифровизации и развития регионов. Наша компания идет в ногу со временем, поддерживая развитие нашей страны, соответственно, со стороны правительства оказывается для этого максимальное содействие. Уверен, что у MegaCom огромное будущее.

Кайыргуль Урумканова