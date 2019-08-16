14:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!

Компания MegaCom продолжает постоянную работу над расширением и оптимизацией сети для обеспечения абонентов высококачественной мобильной связью и скоростным интернетом в самых разных уголках страны. Сегодня генеральный директор компании MegaCom рассказал о техническом развитии компании.

— Рынок сотовой связи постоянно требует модернизации по технической части, успеваете ли вы это делать? Действительно ли MegaCom является современной сотовой компанией, которая идет в ногу со временем?

— В этой компании я работаю около 8 месяцев. Когда я пришел, техническое оснащение было в плачевном состоянии. Последние годы компания в этом направлении практически не развивалась. Чистая прибыль почти полностью отдавалась в счет дивидендов. Соответственно, расширение базовых станций и покрытия 4G не проводилось.

Благодаря поддержке президента и правительства большая часть дивидендов оставлена на развитие сети. Поэтому в этом году проведены крупные технические работы. Также в планах оснастить сетью 4G 95 процентов территории по всей стране. Мы активно строим линии электропередачи, расширяем сети передачи данных.

Для примера, в прошлом году было всего четыре бригады, которые занимались монтажом и строительством, на сегодня их более 20, а это огромное количество людей, которые работают изо дня в день.

В следующем году у нас также запланированы работы по строительству ВОЛС, мы хотим покрыть сетью 4G даже отдаленные места. Технические работы проводятся уже с учетом того, что в будущем мы будем переходить на стандарт 5G.

— На самом деле вы работаете над тем, чтобы модернизировать технику. И те жалобы о том, что компания хотела заработать, на самом деле не имеют никакого отношения к вводу абонентской платы?

— Нет, я еще раз хочу отметить, не только услуга «Кто звонил?», но и другие 30-40 платных услуг для бюджета нашей компании — это всего 0,01 процента. И для развития этот процент существенную роль не играет, так как у нас больше стратегические взгляды на развитие компании. В первую очередь это техническое оснащение.

Думаю, на сегодняшний день наши абоненты уже ощущают улучшения в Чуйской области и в Бишкеке, во многих населенных пунктах Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской и Таласской областях, а также на Иссык-Куле. Думаю, до конца этого года практически во всех уголках страны будет действовать сеть 4G.

Как вы знаете, наш президент объявил этот год Годом цифровизации и развития регионов. Наша компания идет в ногу со временем, поддерживая развитие нашей страны, соответственно, со стороны правительства оказывается для этого максимальное содействие. Уверен, что у MegaCom огромное будущее.

Кайыргуль Урумканова
Ссылка:
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»
Официальное заявление ЗАО «Альфа Телеком» относительно услуги «Кто звонил?»
MegaCom подписал договор о сотрудничестве с Российско-Кыргызским фондом развития
Russian-Kyrgyz Development Fund to finance MegaСom
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom
Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой
200 ГБ на Instagram всего за 15 сомов в неделю
Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!
MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE
Популярные новости
Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Бизнес
MegaCom: увеличение мощности и&nbsp;емкости сети&nbsp;&mdash; цель &#8470;&nbsp;1! MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!
Подключите онлайн-телевидение в&nbsp;одно касание, без приставок и&nbsp;антенн Подключите онлайн-телевидение в одно касание, без приставок и антенн
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих