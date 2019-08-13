ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке под офисы, склады и другое.
|
Адрес/место расположения объекта
|
|
Свободная площадь (кв. м)
|
Стоимость 1 кв. м (сомов)
|
Общая стоимость (сомов)
|
ул. Ахунбаева, 123
|
4-й этаж
|
628,00
|
366,85
|
230 381,8
|
ул. Чимкентская, 1а
|
1-й этаж
|
496,60
|
280
|
139 048
|
3-й этаж
|
536,40
|
250
|
134 100
|
ул. Чолпон-Атинская, 123
|
1-й этаж
|
576,20
|
220
|
126 764
|
ул. Чолпон-Атинская, 123
|
2-й этаж
|
616,00
|
340
|
209 440
|
ул. Чолпон-Атинская, 123
|
3-й этаж
|
655,80
|
220
|
144 276
|
ул. Чолпон-Атинская, 123
|
3-й этаж; 6 кабинетов, коридор, санузел
|
695,60
|
220
|
153 032
|
ул. Чолпон-Атинская, 123
|
4-й этаж
|
735,40
|
220
|
161 788
|
пр. Чуй, 227
|
3-й этаж
|
56,60
|
440
|
24 904
|
пр. Чуй, 227
|
4-й этаж
|
709,00
|
440
|
311 960
|
ул. Киевская, 39
|
101,20
|
650
|
65 780
|
бул. Эркиндик, 46
|
126,00
|
647
|
81 522
|
ул. Жукеева-Пудовкина, 138
|
2-й этаж
|
487,8
|
380
|
185 364
|
ул. Жукеева-Пудовкина, 138
|
3-й этаж
|
347,7
|
380
|
132 126
Более подробную информацию можете получить с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефонам: 0312 601 211, 0312 601 209.