MegaCom подписал договор о сотрудничестве с Российско-Кыргызским фондом развития

Компания MegaCom и Российско-Кыргызский фонд развития объявили о совместном сотрудничестве. Соответствующий договор о финансировании со стороны фонда подписали генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов и председатель правления РКФР Эркин Асрандиев.
Финансирование РКФР будет направлено на приобретение компанией MegaCom телекоммуникационного оборудования в целях расширения охвата сети и улучшения качества обслуживания абонентов.
Процесс приобретения технического оборудования для национального мобильного оператора будет проводиться под наблюдением независимой международной аудиторской компании. Партнеры подчеркнули, что данный проект внесет положительный вклад в процесс развития цифровой инфраструктуры КР в рамках Года развития регионов и цифровизации страны.