MegaCom подписал договор о сотрудничестве с Российско-Кыргызским фондом развития

Компания MegaCom и Российско-Кыргызский фонд развития объявили о совместном сотрудничестве. Соответствующий договор о финансировании со стороны фонда подписали генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов и председатель правления РКФР Эркин Асрандиев.

Финансирование РКФР будет направлено на приобретение компанией MegaCom телекоммуникационного оборудования в целях расширения охвата сети и улучшения качества обслуживания абонентов.

«По согласованной договоренности с Российско-Кыргызским фондом развития компании выдается кредит с 4-процентной ставкой, ранее эта цифра была намного выше — 18 процентов. Нам, как государственной компании, очень важно подобного рода партнерство. Полученные финансовые средства будут направлены на развитие сети MegaCom, улучшение голосовой связи, мобильного интернета во всех уголках Кыргызстана. Думаю, таким образом, мы идем в правильном направлении цифровизации страны», — отметил генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов.

Процесс приобретения технического оборудования для национального мобильного оператора будет проводиться под наблюдением независимой международной аудиторской компании. Партнеры подчеркнули, что данный проект внесет положительный вклад в процесс развития цифровой инфраструктуры КР в рамках Года развития регионов и цифровизации страны.