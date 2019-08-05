MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа

Для компании MegaCom стало доброй традицией в период хаджа оказывать поддержку паломникам из Кыргызстана и снижать тарифы на постоплатный и предоплатный роуминг в сети Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia (Zain, Саудовская Аравия).

С 5 августа по 30 сентября 2019 года стоимость исходящего вызова в КР составит всего 10 сомов за минуту, входящего — 5 сомов/минута, звонка на локальные сети — 10 сомов/минута, исходящего SMS-сообщения — 5 сомов, а цена за 1 МБ интернет-трафика — 5 сомов. Таким образом, абоненты MegaCom во время посещения святых мест могут оставаться на связи с родными и близкими на более выгодных условиях.

Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в ближайший центр продаж и обслуживания компании. Специалисты предоставят квалифицированную консультацию и помогут подключить необходимые услуги. Абоненты MegaCom с предоплатной формой обслуживания могут активировать услугу также с помощью USSD-комбинаций: *155# (голосовая связь и SMS) и *156# (передача данных в 3G/4G).

Более подробная информация о тарифах в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.

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