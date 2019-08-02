Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой

Сегодня уличным платежным терминалам компании MegaCom доверяет огромное число людей, что говорит о востребованности этих аппаратов и простоте проведения платежной операции.

Терминалы MegaCom просты, удобны и функциональны. С их помощью можно быстро оплатить более чем 300 услуг, в том числе коммунальных, проводной интернет, справку о несудимости, имущественные налоги, страховые взносы, штрафы за нарушение ПДД и многое другое. Абоненты MegaCom могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона и кошелька MegaPay.

Благодаря понятному интерфейсу терминалов любой пользователь может осуществить платеж максимально простым и не требующим особых знаний образом. Для этого достаточно лишь выбрать из простого меню необходимый платеж, указать реквизиты, внести деньги, подтвердить оплату нажатием одной кнопки и не забыть взять чек.

Главной особенностью уличных терминалов, окрашенных в фирменные цвета MegaCom, является их доступность — они установлены в самых многолюдных местах столицы, к примеру: на пересечении улицы Гоголя и проспекта Чуй, улиц Московской и Абдрахманова (бывшая Советская), Ахунбаева и Байтика Баатыра, Тоголока Молдо и Киевской, Боконбаева и проспекта Манаса, в 9-м микрорайоне (остановка в южном направлении по улице Байтика Баатыра).

Адреса и виртуальную карту всех терминалов MegaCom можно посмотреть на официальном сайте компании, а также в справочнике 2ГИС по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).