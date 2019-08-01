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Бизнес

200 ГБ на Instagram всего за 15 сомов в неделю

Не мыслите свою жизнь без ежедневного посещения Instagram? Любите выкладывать свои фотографии и лайкать чужие? Не хотите пропускать сторис от друзей и популярных блогеров? Тогда вам не обойтись без новой опции Instagram от MegaCom, которая предоставляет 200 гигабайт на любимую социальную сеть всего за 15 сомов в неделю, а при оплате на месяц еще выгоднее — всего за 60 сомов!

Пользуйтесь всеми возможностями Instagram без оглядки на трафик! Подключайте опцию прямо сейчас с помощью следующих команд:

  • при активации услуги на месяц — *6161*4*30#;
  • при активации услуги на неделю — *6161*4*7#;
  • при активации услуги на день — *6161*4*1#.

Проверка статуса услуги — *6161#. При необходимости опцию можно быстро и легко отключить, если набрать *6161*4*0#.

Если на вашем балансе недостаточно средств для снятия абонентской платы, то сработает автопродление и подключится пакет с более коротким периодом, на который денежных средств у вас хватает. Кроме того, новая опция предлагает еще одну уникальную возможность бесплатно поделиться гигабайтами мобильного интернета для Instagram с друзьями и родными через Wi-Fi. Подключение опции Instagram возможно на всех тарифах MegaCom, кроме «СуперВыгодного80».

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте компании megacom.kg.
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