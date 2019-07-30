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Бизнес

Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!

Уже совсем скоро, 2 и 3 августа, на ипподроме Чолпон-Аты состоится самое яркое музыкальное событие этого лета Asia Session Fest — 2019, которое соберет на одной сцене большое число звезд с громкими именами: Havana, Mohombi, SAY MO, Sam Cosmo, Mercury Cachalot, Lx24, «ПБЛ 75» и DJ Sofa.

Будучи партнером этого масштабного мероприятия, компания MegaCom дарит отличную возможность выиграть билеты на фестиваль в рамках очередного розыгрыша.

Для этого необходимо выполнить простые условия:

  • подписаться на страничку в Instagram @megastorekg;
  • поставить лайк на 10 последних постов;
  • отметить пять друзей в комментариях.

Итоги конкурса будут подведены 1 августа. Двух победителей, которым достанутся билеты, определит система случайного выбора random.org.

Испытайте свою удачу и станьте частью грандиозного музыкального события Asia Session Fest — 2019! Обещаем, будет много веселья, драйва и незабываемых эмоций.


Все подробности о конкурсе на официальной странице компании в Instagram @megastorekg, а также на Telegram-канале https://t.me/megacomkgz.
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Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!
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