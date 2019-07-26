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Бизнес

Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!

Лето в самом разгаре — самое время отправиться на побережье озера Иссык-Куль. Солнце, прохладная водичка, яркие эмоции и много подарков от MegaCom — все это ожидает отдыхающих уже в эти выходные! По традиции компания MegaCom проводит серию развлекательных акций на самых популярных пляжах Иссык-Куля.

Вас ждут конкурсы, розыгрыши, интерактивы от веселых ведущих, лотерея, много смеха и хорошего настроения. Участвуйте в акциях и не упустите возможность порадовать себя и своих друзей, ведь шанс выиграть ценные призы от MegaCom есть у всех!

Локации и время проведения акций от MegaCom будут указаны на страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на Telegram-канале компании.
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