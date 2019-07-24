Как выгодно продлить мобильный интернет: 1 ГБ всего за 1 сом

Часто активным интернет-пользователям, которые всегда онлайн, не хватает даже больших объемов трафика в рамках выбранного тарифа. В таких случаях абоненты MegaCom могут подключить уникальную опцию «Счастливые часы» и в самый нужный момент получить дополнительные гигабайты за выгодную цену — 1 ГБ всего за 1 сом. И это не временная акция!

Активируйте минимальный пакет «Счастливые часы» и получите 5 ГБ за 5 сомов в день. Подключение возможно с помощью набора команды *2337*5#.

А если и этого будет недостаточно, то остановите свой выбор на пакете объемом 10 ГБ за 8 сомов в день! И с 00.00 до 18.00 смотрите любимые фильмы и сериалы в высоком разрешении, скачивайте сотни популярных песен, играйте в онлайн-игры и общайтесь в социальных сетях сколько хотите! Подключить пакет можно с помощью команды *2337*10#.

С более подробной информацией о тарифной опции «Счастливые часы» можно ознакомиться на сайте megacom.kg.

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