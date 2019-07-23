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Бизнес

Обзор недорогих смартфонов с отличной камерой и мощной батареей в MegaStore

Что взять с собой на отдых? В список необходимых вещей нужно обязательно включить смартфон с хорошей камерой и мощным аккумулятором, чтобы как можно больше сделать ярких и красочных фото и видео на память об отпуске или каникулах.

Предлагаем перед поездкой заглянуть в один из офисов MegaStore и приобрести недорогое устройство с отличными техническими параметрами:

  • Huawei Honor 8А — пользоваться этим смартфоном вы сможете до двух дней без подзарядки! Он оснащен энергоемкой батареей 3 020 мАч. А двойная камера 13 Мп и 8 Мп способна делать качественные фотографии даже при низком освещении. Huawei Honor 8А порадует не только стильным внешним видом, но и невысокой стоимостью. В MegaStore стоимость телефона — всего 8 тысяч 990 сомов.
  • Xiaomi Redmi Note 7 4+64 — одно из первых бюджетных устройств, получивших фотокамеру рекордно высокого разрешения — 48 Мп. Чувствительная камера захватывает больше света, поэтому фотографии при любых условиях получаются четкими. За съемку селфи отвечает сенсор на 13 Мп. Батарея на 4 000 мАч поддерживает быструю зарядку. Приобрести Xiaomi Redmi Note 7 в MegaStore вы сможете за 14 тысяч 190 сомов или в рассрочку от 78 сомов в день.
  • Huawei P30 Pro также готов качественно снимать в самых разных условиях. ToF-камера помогает очень точно выделять снимаемый объект и аккуратно размывать фон. Стоимость смартфона — 67 тысяч сомов. Цена в кредит — от 186 сомов в день.
  • Huawei P Smart Z — еще один качественный и универсальный «бюджетник», который оснащен выдвижной фронтальной камерой с разрешением 16 Мп. Она неплохо снимает даже в не самых удобных условиях и может размыть фон. Батарея на 4 000 мАч позволяет пользоваться смартфоном несколько дней в привычном режиме. Стоимость целиком — 15 тысяч 990 сомов. Цена в рассрочку — от 88 сомов в день.

Чтобы оформить кредит или рассрочку на телефон, необходимо иметь при себе паспорт и справку о заработной плате за последние шесть месяцев или выписку из банка о начислениях за последние шесть месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР). Кредит осуществляется в партнерстве с «Дос-Кредобанком» или «Бакай Банком».

Совершайте приятные и выгодные покупки в MegaStore!
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