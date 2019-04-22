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Бизнес

MegaCom принимает участие в форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов»

Компания MegaCom принимает участие в первом телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов», который проходит сегодня, 22 апреля 2019 года, в Оше с участием президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, а также представителей государственных органов, бизнес-сообществ, общественных объединений и международных организаций.

Телекоммуникационный форум, приуроченный к объявленному в Кыргызстане Году развития регионов и цифровизации страны, стал открытой площадкой для обсуждения государственных программ и реформ по цифровой трансформации, изучения зарубежного и отечественного телекоммуникационных рынков и опыта работы операторов в процессе цифровизации регионов.

В рамках обсуждения развития отрасли связи как основы цифровой экономики генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов в своем выступлении обозначил задачи по созданию инновационной экосистемы, которая позволит с помощью смартфонов не просто общаться, но и производить целый ряд необходимых процессов. В настоящее время уже успешно реализованы проекты по мобильному телевидению, мобильному кошельку, переводу денежных средств, безналичным платежам, онлайн-обучению, а также по «Безопасному городу».

Для цифровизации страны компания MegaCom внедряет инновации повсеместно, все это осуществляется ради удобства наших абонентов.

Генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов
Также MegaCom представил экспозицию, на ней гости познакомились с готовыми цифровыми решениями оператора связи, которые сегодня не просто упрощают жизнь многочисленных пользователей, но и меняют их сознание. Успешно внедренные сервисы открывают впечатляющие возможности для сбора, хранения, обработки, анализа данных и удаленного контроля. В рамках презентации были продемонстрированы мобильный кошелек MegaPay, благодаря которому возможно производить безналичные платежи за различные услуги, и цифровое обслуживание абонентов. Высокотехнологичный павильон MegaCom посетил глава государства, представители государственных органов, операторов электросвязи и международных организаций, журналисты и другие посетители форума.
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