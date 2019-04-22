MegaCom принимает участие в форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов»

Компания MegaCom принимает участие в первом телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов», который проходит сегодня, 22 апреля 2019 года, в Оше с участием президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, а также представителей государственных органов, бизнес-сообществ, общественных объединений и международных организаций.
Телекоммуникационный форум, приуроченный к объявленному в Кыргызстане Году развития регионов и цифровизации страны, стал открытой площадкой для обсуждения государственных программ и реформ по цифровой трансформации, изучения зарубежного и отечественного телекоммуникационных рынков и опыта работы операторов в процессе цифровизации регионов.
В рамках обсуждения развития отрасли связи как основы цифровой экономики генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов в своем выступлении обозначил задачи по созданию инновационной экосистемы, которая позволит с помощью смартфонов не просто общаться, но и производить целый ряд необходимых процессов. В настоящее время уже успешно реализованы проекты по мобильному телевидению, мобильному кошельку, переводу денежных средств, безналичным платежам, онлайн-обучению, а также по «Безопасному городу».
Также MegaCom представил экспозицию, на ней гости познакомились с готовыми цифровыми решениями оператора связи, которые сегодня не просто упрощают жизнь многочисленных пользователей, но и меняют их сознание. Успешно внедренные сервисы открывают впечатляющие возможности для сбора, хранения, обработки, анализа данных и удаленного контроля. В рамках презентации были продемонстрированы мобильный кошелек MegaPay, благодаря которому возможно производить безналичные платежи за различные услуги, и цифровое обслуживание абонентов. Высокотехнологичный павильон MegaCom посетил глава государства, представители государственных органов, операторов электросвязи и международных организаций, журналисты и другие посетители форума.
Для цифровизации страны компания MegaCom внедряет инновации повсеместно, все это осуществляется ради удобства наших абонентов.Генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов