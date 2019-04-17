KICB и фонд Розы Отунбаевой высадили саженцы в школах и детских садах Бишкека

16 апреля 2019 года «Фонд озеленения», созданный по инициативе KICB при поддержке МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой», Организация Ага Хана по развитию и «Кумтор оперейтинг компани» провели посадку более 2 тысяч 240 саженцев деревьев и кустарников в образовательных учреждениях Бишкека.

Благодаря проекту «Фонд озеленения» в четырех детских учреждениях проведено традиционное озеленение территории. В нынешнем году посадку саженцев проводили в школах № 43, 15, 86, а также в детском саду № 181 в столице. К слову, процесс озеленения прилегающей территории проходит под контролем специалистов экспертов-экологов. Ежегодно эксперты совместно с МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» в рамках проекта проводят инспекцию по нескольким образовательным учреждениям, нуждающимся в озеленении, и выбирают те, которые больше других нуждаются в озеленении. Однако при этом обязательно принимаются во внимание местные условия, рекомендации экологов, а также намерение и желание администрации детских учреждений осуществлять уход за саженцами.

В школе № 43, которая находится в жилмассиве «Ак-Бата», спонсоры и партнеры сами участвовали в посадке деревьев.

Как раз в этом состоит особенность данной ежегодной акции — не только материально помочь образовательным учреждениям облагородить прилегающую территорию, но и внести свой личный вклад в ее озеленение.

По уже сложившейся ежегодной традиции делегация гостей во главе с экс-президентом КР, учредителем одноименного фонда г-жой Розой Отунбаевой и руководством банка высадила деревья и кустарники в школе.

Помимо основного гранта на озеленение, KICB также сделал подарок школьникам — предоставил 10 новых компьютеров для компьютерного класса.

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ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB) создано в 2001 году с уставным капиталом 17,5 миллиона долларов США. Акционерами банка являются Кыргызская Республика и всемирно известные международные финансовые институты: Фонд экономического развития Ага Хана, «Хабиб Банк Лимитед», Немецкая корпорация по инвестициям и развитию, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Проект Green Foundation создан KICB в 2012 году для продвижения кампании по озеленению городов и защите окружающей среды. KICB и его партнеры за последние годы осуществили посадку более 12 тысяч саженцев деревьев и кустарников в Бишкеке.