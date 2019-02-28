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Бизнес

Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка

Современный мир стремительно меняется и диктует свои правила, а наступившая эпоха цифровых технологий заставляет идти в ногу со временем и менять привычный ритм жизни. Именно поэтому для удобства населения БТА Банк предлагает идеальный платежный инструмент – электронный кошелек «ИЛБИРС», обеспечивающий круглосуточный доступ к средствам.

Владелец кошелька получает полноценный банковский платежный инструмент для оплаты услуг, переводов и обналичивания денежных средств с гарантией сохранности и безопасности всех проводимых операций. Разработчиком и собственником этого сервиса является БТА Банк.

Электронный кошелек «Илбирс» дает возможность на работе или дома моментально оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, переводить деньги на другой кошелек, пополнять банковский счет или карту. Это очень полезная вещь для тех, кто тратит деньги в интернете, делая онлайн-покупки, и фрилансеров, которые зарабатывают через онлайн-продажи.

Это не только безопасное хранение денег, но и возможность управлять ими быстро в любом месте и в любое время 24/7 через интернет.

 Преимущества электронного кошелька «ИЛБИРС» от БТА Банка

  • Простота – для регистрации нужно ввести только номер мобильного телефона.
  • Доступность – электронный кошелек доступен везде, где есть интернет.
  • Безопасность – полная конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Все операции нужно подтверждать вводом кода, который приходит в SMS на мобильный телефон владельца кошелька.
  • Скорость – платежи и переводы совершаются моментально.
  • Экономия – платежи и переводы проводятся бесплатно.

С помощью электронного кошелька «Илбирс» вы можете оплачивать:

  • налоги в ГНС КР и платежи Социального фонда КР;
  • штрафы за нарушение ПДД;
  • сотовую связь;
  • интернет и IP-телефонию;
  • коммунальные платежи;
  • фиксированную связь;
  • коммерческое ТВ;
  • товары и услуги;
  • пополнять электронные кошельки и многое другое.

И все это с минимальными комиссиями, а платежи за услуги ЖКХ, интернет, мобильную связь и многое другое – БЕСПЛАТНО.

Для пользования электронным кошельком не нужны особые навыки и большие усилия, достаточно

  • скачать приложение «Электронный кошелек «Илбирс» через Google Play или App Store;
  • нажать кнопку «Регистрация»;
  • ввести номер мобильного телефона и электронную почту, далее нажать кнопку «Создать кошелек»;
  • после получения SMS с паролем необходимо авторизоваться и придумать новый пароль.

Как пополнить электронный кошелек «ИЛБИРС»?

– в 96 отделениях БТА Банка;
– со счета/карт-счета через портал BTA24;
– через платежные терминалы Quickpay;
– с другого электронного кошелька «Илбирс».

Контакт-центр +996 312 905050. 
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