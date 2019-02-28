Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка

Современный мир стремительно меняется и диктует свои правила, а наступившая эпоха цифровых технологий заставляет идти в ногу со временем и менять привычный ритм жизни. Именно поэтому для удобства населения БТА Банк предлагает идеальный платежный инструмент – электронный кошелек «ИЛБИРС», обеспечивающий круглосуточный доступ к средствам.
Владелец кошелька получает полноценный банковский платежный инструмент для оплаты услуг, переводов и обналичивания денежных средств с гарантией сохранности и безопасности всех проводимых операций. Разработчиком и собственником этого сервиса является БТА Банк.
Это не только безопасное хранение денег, но и возможность управлять ими быстро в любом месте и в любое время 24/7 через интернет.
Преимущества электронного кошелька «ИЛБИРС» от БТА Банка
- Простота – для регистрации нужно ввести только номер мобильного телефона.
- Доступность – электронный кошелек доступен везде, где есть интернет.
- Безопасность – полная конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Все операции нужно подтверждать вводом кода, который приходит в SMS на мобильный телефон владельца кошелька.
- Скорость – платежи и переводы совершаются моментально.
- Экономия – платежи и переводы проводятся бесплатно.
С помощью электронного кошелька «Илбирс» вы можете оплачивать:
- налоги в ГНС КР и платежи Социального фонда КР;
- штрафы за нарушение ПДД;
- сотовую связь;
- интернет и IP-телефонию;
- коммунальные платежи;
- фиксированную связь;
- коммерческое ТВ;
- товары и услуги;
- пополнять электронные кошельки и многое другое.
И все это с минимальными комиссиями, а платежи за услуги ЖКХ, интернет, мобильную связь и многое другое – БЕСПЛАТНО.
Для пользования электронным кошельком не нужны особые навыки и большие усилия, достаточно
- скачать приложение «Электронный кошелек «Илбирс» через Google Play или App Store;
- нажать кнопку «Регистрация»;
- ввести номер мобильного телефона и электронную почту, далее нажать кнопку «Создать кошелек»;
- после получения SMS с паролем необходимо авторизоваться и придумать новый пароль.
Как пополнить электронный кошелек «ИЛБИРС»?
– в 96 отделениях БТА Банка;
– со счета/карт-счета через портал BTA24;
– через платежные терминалы Quickpay;
– с другого электронного кошелька «Илбирс».