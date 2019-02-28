Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка

Современный мир стремительно меняется и диктует свои правила, а наступившая эпоха цифровых технологий заставляет идти в ногу со временем и менять привычный ритм жизни. Именно поэтому для удобства населения БТА Банк предлагает идеальный платежный инструмент – электронный кошелек «ИЛБИРС», обеспечивающий круглосуточный доступ к средствам.

Владелец кошелька получает полноценный банковский платежный инструмент для оплаты услуг, переводов и обналичивания денежных средств с гарантией сохранности и безопасности всех проводимых операций. Разработчиком и собственником этого сервиса является БТА Банк.

Это не только безопасное хранение денег, но и возможность управлять ими быстро в любом месте и в любое время 24/7 через интернет.

Преимущества электронного кошелька «ИЛБИРС» от БТА Банка

Простота – для регистрации нужно ввести только номер мобильного телефона.

– для регистрации нужно ввести только номер мобильного телефона. Доступность – электронный кошелек доступен везде, где есть интернет.

– электронный кошелек доступен везде, где есть интернет. Безопасность – полная конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Все операции нужно подтверждать вводом кода, который приходит в SMS на мобильный телефон владельца кошелька.

– полная конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Все операции нужно подтверждать вводом кода, который приходит в SMS на мобильный телефон владельца кошелька. Скорость – платежи и переводы совершаются моментально.

– платежи и переводы совершаются моментально. Экономия – платежи и переводы проводятся бесплатно.

С помощью электронного кошелька «Илбирс» вы можете оплачивать:

налоги в ГНС КР и платежи Социального фонда КР;

штрафы за нарушение ПДД;

сотовую связь;

интернет и IP-телефонию;

коммунальные платежи;

фиксированную связь;

коммерческое ТВ;

товары и услуги;

пополнять электронные кошельки и многое другое.

Электронный кошелек «Илбирс» дает возможность на работе или дома моментально оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, переводить деньги на другой кошелек, пополнять банковский счет или карту. Это очень полезная вещь для тех, кто тратит деньги в интернете, делая онлайн-покупки, и фрилансеров, которые зарабатывают через онлайн-продажи.

И все это с минимальными комиссиями, а платежи за услуги ЖКХ, интернет, мобильную связь и многое другое – БЕСПЛАТНО.

Для пользования электронным кошельком не нужны особые навыки и большие усилия, достаточно

скачать приложение «Электронный кошелек «Илбирс» через Google Play или App Store;

нажать кнопку «Регистрация»;

ввести номер мобильного телефона и электронную почту, далее нажать кнопку «Создать кошелек»;

после получения SMS с паролем необходимо авторизоваться и придумать новый пароль.

Как пополнить электронный кошелек «ИЛБИРС»?

– в 96 отделениях БТА Банка;

– со счета/карт-счета через портал BTA24;

– через платежные терминалы Quickpay;

– с другого электронного кошелька «Илбирс».

Контакт-центр +996 312 905050.