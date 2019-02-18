Самосвалы, автокраны, «аварийки». «Газпром Кыргызстан» обновил автопарк

«Газпром Кыргызстан» обновил автопарк строительной и специальной техники на 70 процентов. Сегодня по филиалам компании во всех областях распределили 79 новых машин: передвижные авторемонтные мастерские, самосвалы, автокраны, экскаваторы, бульдозеры-погрузчики, передвижные метрологические лаборатории, автомобили аварийной службы.

Генеральный директор компании Болот Абилдаев отметил, что такого масштабного поступления техники не было как минимум лет 40.

«За последние три года обновили автопарк газовой отрасли на 205 новых спецмашин общей стоимостью более 800 миллионов сомов», — отметил директор.

Особенность закупаемого транспорта — его экологическая составляющая. Вся техника с двигателями на газомоторном топливе, что значительно снижает количество вредных выбросов в атмосферу.

Для развития рынка газомоторного топлива компания возводит современные автомобильные газонакопительные компрессорные станции. На сегодня в республике функционируют четыре АГНКС: в селах Ленинском и Пригородном и городах Кара-Балте и Токмаке.

Болот Абилдаев добавил, что в 2018 году «Газпром Кыргызстан» успешно завершил трехлетнюю инвестиционную программу. За это время инвестировано более 25 миллиардов сомов.

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«Проделана большая работа по обновлению основных фондов, труб, которые лежали по 40 и более лет и остро нуждались в замене. Обновили магистральный газопровод Бухара — Ташкент — Алматы, через который поступает газ в Кыргызстан и Алматинскую и Талды-Курганскую области Казахстана, реконструировали и реанимировали многие газораспределительные станции, административные и промышленные участки», — обозначил он.

Болот Абилдаев подчеркнул, что главная цель компании — максимальная газификация страны.

«За три года компания увеличила уровень газификации республики с 20 до 30 процентов. Минимальная цель — довести до 60-65 процентов по стране. Над этим будем работать. Каждый год планируем газифицировать минимум по 300- 350 километров », — отметил он.

Главная задача компании заключается в том, чтобы приносить тепло в дом каждого кыргызстанца. Генеральный директор «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев

Болот Абилдаев добавил, что группа компаний «Газпрома» за период своей работы в Кыргызской Республике только в виде налогов заплатила в госбюджет более 45 миллиардов сомов и инвестировала более 35 миллиардов.

Директор пожелал всем водителям, получившим технику, безаварийной работы и крепкого здоровья.