Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!

Отличная новость для всех абонентов мобильного оператора О!: плодотворное сотрудничество Lalafo и О! продолжается.

Все абоненты О! могут использовать приложение Lalafo абсолютно бесплатно.

На данный момент сервис использует почти 1,5 миллиона кыргызстанцев каждый месяц, а в день сервис посещают 190 тысяч кыргызстанцев, чтобы что-то купить и продать.

«Мы постоянно радуем наших пользователей, улучшаем и обновляем приложение. Делаем его использование удобнее и выгоднее. Совместно с мобильным оператором О! мы продолжаем дарить возможность абонентам не беспокоиться о стоимости интернет-трафика при использовании нашего приложения», — говорят создатели приложения.

Lalafo также продолжает акцию «Кэшбэк с сервисом «О!Деньги».

Акция активирована

до 1 апреля 2019 года

, пользователи Lalafo и электронного кошелька «О!Деньги» в приложении

«Мой О!»

будут также получать 10 процентов кэшбэка при оплате различных дополнительных услуг на Lalafo. Например, приобретение услуги VIP, выделение цветом объявления и покупка PRO-аккаунта.









Размещайте объявление на Lalafo, оплачивайте услуги через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и получайте кэшбэк 10 процентов, иными словами возвращайте часть своих средств.

Все просто! Скачивайте приложения Lalafo (Play Market, App Store) и «Мой О!» (Play Market, App Store) прямо сейчас.

Справка. PRO-aккаунт — отличный инструмент для бизнес-пользователей. Собственная страница, оформленная в стиле вашей компании, личный менеджер и неограниченное количество объявлений.