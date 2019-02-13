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Бизнес

Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!

Отличная новость для всех абонентов мобильного оператора О!: плодотворное сотрудничество Lalafo и О! продолжается.

Все абоненты О! могут использовать приложение Lalafo абсолютно бесплатно.

Больше не нужно думать о стоимости интернет-трафика, когда вы создаете объявления, общаетесь в чате приложения или выбираете что-то через приложение Lalafo.

На данный момент сервис использует почти 1,5 миллиона кыргызстанцев каждый месяц, а в день сервис посещают 190 тысяч кыргызстанцев, чтобы что-то купить и продать.

«Мы постоянно радуем наших пользователей, улучшаем и обновляем приложение. Делаем его использование удобнее и выгоднее. Совместно с мобильным оператором О! мы продолжаем дарить возможность абонентам не беспокоиться о стоимости интернет-трафика при использовании нашего приложения»,  говорят создатели приложения.

Lalafo также продолжает акцию «Кэшбэк с сервисом «О!Деньги».

Акция активирована до 1 апреля 2019 года, пользователи Lalafo и электронного кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» будут также получать 10 процентов кэшбэка при оплате различных дополнительных услуг на Lalafo. Например, приобретение услуги VIP, выделение цветом объявления и покупка PRO-аккаунта.

Размещайте объявление на Lalafo, оплачивайте услуги через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и получайте кэшбэк 10 процентов, иными словами возвращайте часть своих средств.

Все просто! Скачивайте приложения Lalafo (Play MarketApp Store) и «Мой О!» (Play MarketApp Store) прямо сейчас.

Справка. PRO-aккаунт — отличный инструмент для бизнес-пользователей. Собственная страница, оформленная в стиле вашей компании, личный менеджер и неограниченное количество объявлений.
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