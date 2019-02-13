Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!

Отличная новость для всех абонентов мобильного оператора О!: плодотворное сотрудничество Lalafo и О! продолжается.
Все абоненты О! могут использовать приложение Lalafo абсолютно бесплатно.
Все абоненты О! могут использовать приложение Lalafo абсолютно бесплатно.
На данный момент сервис использует почти 1,5 миллиона кыргызстанцев каждый месяц, а в день сервис посещают 190 тысяч кыргызстанцев, чтобы что-то купить и продать.
«Мы постоянно радуем наших пользователей, улучшаем и обновляем приложение. Делаем его использование удобнее и выгоднее. Совместно с мобильным оператором О! мы продолжаем дарить возможность абонентам не беспокоиться о стоимости интернет-трафика при использовании нашего приложения», — говорят создатели приложения.
Lalafo также продолжает акцию «Кэшбэк с сервисом «О!Деньги».
Размещайте объявление на Lalafo, оплачивайте услуги через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и получайте кэшбэк 10 процентов, иными словами возвращайте часть своих средств.
Все просто! Скачивайте приложения Lalafo (Play Market, App Store) и «Мой О!» (Play Market, App Store) прямо сейчас.
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