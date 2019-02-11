Мобильный оператор О! добавляет бесплатные внесетевые минуты

В результате активной работы по снижению ставки межоператорского соединения, в которой компания «НУР Телеком» (Мобильный оператор О!) принимала самое активное участие, 1 января 2019 года между операторами связи с участием Госагентства антимонопольного регулирования и Госагентства связи достигнута договоренность о ее поэтапном последовательном снижении в рамках договоров и расчетов между мобильными операторами Кыргызстана.

С учетом достигнутых договоренностей по межоператорским ставкам интерконнекта Мобильный оператор О! предпринимает первые шаги по внесению положительных изменений в действующие тарифы компании и начинает включать в них дополнительные бесплатные внесетевые минуты.

Почему изменения коснутся в первую очередь пакетных тарифов и предложений? По данным компании, на текущий момент более 72 процентов активной абонентской базы оператора пользуются именно пакетными тарифами.

Стремясь создать действительно нужные и удобные услуги для своих абонентов, еще в начале 2015-го Мобильный оператор О! первым разработал уникальную линейку республиканских тарифов «Переходи на О!», куда, помимо бесплатных звонков внутри сети и мобильного интернета, уже были включены от пяти до 30 бесплатных минут для звонков на другие мобильные сети КР. Эта линейка тарифов по праву завоевала признание более миллиона абонентов, так как включает в себя, по сути, все необходимое для комфортного пользования услугами оператора. При этом каждый может выбрать подходящий для себя тариф в соответствии со своим еженедельным потреблением интернета или включенных минут.

Чуть позже компания вывела на рынок региональные пакетные тарифные планы, целью которых было предоставить такие востребованные пакетные предложения интернета по более доступной цене для жителей регионов и малых населенных пунктов. При этом региональные тарифы с более низкой абонентской платой не могли на тот момент включать минуты для звонков на другие операторы из-за очень высоких и нерегулируемых ставок межоператорских соединений.

И вот теперь в результате достигнутых изменений в сотрудничестве с соответствующими государственными ведомствами Мобильный оператор О! в рамках новой акции добавляет пять бесплатных минут для звонков на другие мобильные сети КР в пакет услуг регионального тарифа «Переходи на О! Юг +» без изменения абонентской платы. Улучшение тарифа почувствуют сотни тысяч абонентов О! уже с 15 февраля 2019 года.