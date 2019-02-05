Как связаться с MegaCom

Если у вас появились вопросы по тарифам и услугам MegaCom, то свяжитесь со специалистами компании и получите оперативную онлайн-консультацию совершенно бесплатно в любое время суток. Выбирайте удобный способ связи с нами:

WhatsApp

Написав на номера компании +996555500000 или +996555000039, можно получить подробную информацию по всем возникшим вопросам мобильной связи MegaCom. Это круглосуточная поддержка абонентов в режиме реального времени.

Онлайн-помощник

Ответ на возникший вопрос вы можете получить в разделе «Онлайн-помощник» на сайте megacom.kg . Экономьте время и оперативно получайте консультацию в онлайн-чате.

SMS-консультант

«SMS-консультант» предоставляет информацию посредством отправки короткого текстового сообщения. Бесплатные SMS-сообщения в абонентскую службу компании можно отправлять на номер горячей линии 500.

Служба поддержки

*500 — единый и бесплатный номер службы поддержки абонентов MegaCom, позвонить на него можно из любого уголка Кыргызстана.

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