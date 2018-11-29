Современный быстро меняющийся мир товаров изобилует множеством качественной и привлекающей внимание продукции. Каждый человек работает, живет и мечтает о своем и семейном благополучии в окружении красивых вещей, добротной мебели, бытовой техники, создающей уют и комфорт. Современный темп жизни диктует кому-то приобретение холодильника и плиты-духовки, а кому-то смартфона или гаджета последней модели. А если добавить ко всему этому отличный дизайн и гарантию качества, то трудно удержаться от соблазна приобрести свою мечту сегодня и сейчас. В такие моменты не всегда имеется достаточно денег в личном или семейном бюджете для приобретения товара. Ведь у каждого из нас, и не один раз, случались подобные ситуации. А так хочется порадовать себя или своих близких и любимых. Как быть в таком случае, кто нам поможет?
Ищем пути решения:
— надо начать копить деньги, но это долгий процесс;
— можно попросить в долг, но могут не дать или попросят вернуть в короткий срок.
Эти способы украсить жизнь доставят неудобства и переживания. Как быть тогда?
Быстрое и удобное решение предлагает БТА Банк — купить необходимый вам товар или услугу в РАССРОЧКУ, без процентов, без скрытых условий и каких-либо наценок.
Чем привлекательна рассрочка и что нужно знать об этом банковском продукте?
Рассрочка — это способ оплаты стоимости товара или услуги в течение оговоренного срока.
Рассрочка помогает вести привычный образ жизни даже в кризис и является более привлекательным для потребителей, чем даже скидка на товар.
Основное отличие рассрочки от кредита — отсутствие процентов и наценок!
БТА Банк имеет тесные и налаженные деловые связи с такими крупными представителями успешного бизнеса в сфере торговли электроникой и бытовой техникой — компаниями Sulpak и BEKO.
Sulpak — крупнейшая торговая компания и лидер в реализации электроники и бытовой техники в Центральной Азии. Сегодня Sulpak — это 103 магазина в 39 городах и более 25 тысяч моделей электроники и бытовой техники. В товарной матрице — эксклюзивные модели от Samsung и LG и бренды, которые можно приобрести только в Sulpak, — Honor, Philips, Candy, Haier, Elenberg.
BEKO — турецкий бренд, который входит в пятерку крупнейших производителей бытовой техники в Европе. Ассортимент продукции включает крупную/мелкую бытовую технику, встраиваемую и климатическую технику. Продукция распространяется более чем в 133 странах мира.
Покупайте желаемое в рассрочку без переплат у наших партнеров — в фирменных магазинах Sulpak и BEKO. БТА Банк поможет вам сделать это ЛЕГКО и БЫСТРО:
- без переплат — 0 процентов;
- без первоначального взноса;
- без поручителя — до 70 000 сомов;
- без справки с места жительства;
- без комиссий за досрочное погашение.
Всю информацию о рассрочке без процентов можете узнать на сайте www.bta.kg
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