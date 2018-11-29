Современный быстро меняющийся мир товаров изобилует множеством качественной и привлекающей внимание продукции. Каждый человек работает, живет и мечтает о своем и семейном благополучии в окружении красивых вещей, добротной мебели, бытовой техники, создающей уют и комфорт. Современный темп жизни диктует кому-то приобретение холодильника и плиты-духовки, а кому-то смартфона или гаджета последней модели. А если добавить ко всему этому отличный дизайн и гарантию качества, то трудно удержаться от соблазна приобрести свою мечту сегодня и сейчас. В такие моменты не всегда имеется достаточно денег в личном или семейном бюджете для приобретения товара. Ведь у каждого из нас, и не один раз, случались подобные ситуации. А так хочется порадовать себя или своих близких и любимых. Как быть в таком случае, кто нам поможет?

Ищем пути решения:

— надо начать копить деньги, но это долгий процесс;

— можно попросить в долг, но могут не дать или попросят вернуть в короткий срок.

Эти способы украсить жизнь доставят неудобства и переживания. Как быть тогда?

Быстрое и удобное решение предлагает БТА Банк — купить необходимый вам товар или услугу в РАССРОЧКУ, без процентов, без скрытых условий и каких-либо наценок.

Чем привлекательна рассрочка и что нужно знать об этом банковском продукте?

Такая форма приобретения товара предполагает потратить столько денег, сколько написано на ценнике, и вернуть в банк потраченную на покупку сумму без переплаты. Вам нужно только вовремя вносить платеж. Стоимость товара будет поделена на равные платежи, которые вы погасите в течение оговоренного с магазином срока. БТА Банк предлагает вам приобрести товары и необходимые услуги в магазинах — партнерах банка.

Рассрочка — это способ оплаты стоимости товара или услуги в течение оговоренного срока.

Рассрочка помогает вести привычный образ жизни даже в кризис и является более привлекательным для потребителей, чем даже скидка на товар.

Основное отличие рассрочки от кредита — отсутствие процентов и наценок!

БТА Банк имеет тесные и налаженные деловые связи с такими крупными представителями успешного бизнеса в сфере торговли электроникой и бытовой техникой — компаниями Sulpak и BEKO.

Sulpak — крупнейшая торговая компания и лидер в реализации электроники и бытовой техники в Центральной Азии. Сегодня Sulpak — это 103 магазина в 39 городах и более 25 тысяч моделей электроники и бытовой техники. В товарной матрице — эксклюзивные модели от Samsung и LG и бренды, которые можно приобрести только в Sulpak, — Honor, Philips, Candy, Haier, Elenberg.

BEKO — турецкий бренд, который входит в пятерку крупнейших производителей бытовой техники в Европе. Ассортимент продукции включает крупную/мелкую бытовую технику, встраиваемую и климатическую технику. Продукция распространяется более чем в 133 странах мира.

Покупайте желаемое в рассрочку без переплат у наших партнеров — в фирменных магазинах Sulpak и BEKO. БТА Банк поможет вам сделать это ЛЕГКО и БЫСТРО:

без переплат — 0 процентов;

без первоначального взноса;

без поручителя — до 70 000 сомов;

без справки с места жительства;

без комиссий за досрочное погашение.

Всю информацию о рассрочке без процентов можете узнать на сайте www.bta.kg

Контакт-центр +996 312905050, Whatsapp +996 552905050.