Эффективный бюджет: миф или реальность?

Бюджеты государственного сектора КР на сегодня формируются и исполняются согласно экономической и ведомственной классификации. Однако есть более эффективные методы распределения расходов госбюджета, такие как формирование и исполнение по функциональным категориям расходов. Согласно заявлениям парламентариев, к такому принципу бюджетирования страна должна перейти уже в 2020 году.

Функциональная классификация бюджета – это разделение функций и задач, которые выполняют государственные органы, осуществляя различные виды расходов. Она представляет собой так называемую классификацию расходов по целям.

В случае если этого не сделать, едва ли можно рассчитывать на эффективное использование бюджетных средств. Де-юре мы будем иметь исполненный документ, но по факту многое останется без внимания.

Зачастую главный финансовый документ рассматривают с точки зрения зарплаты, так как именно фонд заработной платы всегда является защищенной статьей. А вот функциональная часть финансируется зачастую по остаточному принципу.

К примеру, государство решило высадить саженцы. Для этого существуют специалисты, которым ежемесячно начисляется зарплата – своевременно и в полном объеме. В это же время денег на закупку саженцев не выделено или выделено, но не в нужном количестве. В итоге получается, что мы оплачиваем труд специалистов по высадке саженцев, которых у нас нет. Эффективность потраченных средств будет минимальной, поэтому в формировании и исполнении бюджета должен использоваться инструмент функциональной классификации.

«Функциональная классификация позволяет планировать во времени динамику государственных расходов на реализацию определенных функций или целей. Формат традиционного бюджета для этого, как правило, непригоден, поскольку он отражает организационную структуру органов государственного управления», – пояснила консультант по бюджету ПРООН Динар Турдумалиева.

Некоторые организации могут отвечать за выполнение сразу нескольких функций, в то время как обязанность по реализации одной функции может быть распределена между несколькими организациями.

«Например, если правительство создает новый государственный орган, который будет объединять некоторые функции, ранее находившиеся в ведении нескольких государственных органов или нескольких уровней органов государственного управления, то традиционный бюджет, как правило, невозможно будет использовать для сопоставления расходов на данные цели в различные периоды времени», – сказала консультант по бюджету.

Еще одним преимуществом внедрения функциональной классификации является то, что благодаря ей станет возможно сопоставлять степень вовлеченности органов государственного управления в выполнение экономических и социальных функций.

«Переход бюджетов к формированию и исполнению бюджета по функциональной классификации позволит прогнозировать динамику бюджетных расходов на реализацию определенных функций и достижение социально-экономических целей за определенный промежуток времени. Классификация по целям также позволит сопоставлять степень вовлеченности органов государственного управления в выполнение экономических и социальных функций», – подчеркнула Динар Турдумалиева.