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Бизнес

Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»

Подключая проводной телефон, вы получаете интернет от торговой марки Jet в подарок на 1 месяц!

Условия

  • акция действует для абонентов — физических лиц Бишкека и областных филиалов, подключающих телефон от ОАО «Кыргызтелеком»;
  • при подключении абонент вносит плату за установку телефона и получает интернет от торговой марки Jet бесплатно на 1 месяц;
  • подключение осуществляется при наличии технической возможности.

Подробную информацию об акции «Интернет + телефон в каждый дом!» вы можете получить по телефону 1812 или на официальном сайте компании www.kt.kg.

 
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