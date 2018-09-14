Парковочные карманы на улице Уметалиева появятся. В будущем

При проведении дорожных работ на улице Уметалиева предусматривается возможность появления парковочных карманов. В мэрии отреагировали на сообщение читателя.

По данным Управления капитального строительства мэрии города Бишкека, на данной улице проходит только реабилитация проезжей части и установка бордюров, работы проходят в рамках проекта по восстановлению дорожного покрытия автомобильных дорог столицы.

Однако возможность обустроить в дальнейшем парковочные карманы есть. «На соответствующих участках бордюры будут уложены горизонтально», — сообщили в Управлении.