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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (181)

Парковочные карманы на улице Уметалиева появятся. В будущем

При проведении дорожных работ на улице Уметалиева предусматривается возможность появления парковочных карманов. В мэрии отреагировали на сообщение читателя.

По данным Управления капитального строительства мэрии города Бишкека, на данной улице проходит только реабилитация проезжей части и установка бордюров, работы проходят в рамках проекта по восстановлению дорожного покрытия автомобильных дорог столицы.

Однако возможность обустроить в дальнейшем парковочные карманы есть. «На соответствующих участках бордюры будут уложены горизонтально», — сообщили в Управлении.
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