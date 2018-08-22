20:33
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (165)

Энергетики рассказали, кто должен убрать столбы, мешающие ремонту дороги

Перенос всех проводов ЛЭП, демонтаж старых и установку новых опор произведет подрядчик. В ОАО «Северэлектро» отреагировали на сообщение «агента 024», что электрические столбы мешают строительству дороги, но энергетики не торопятся их убрать.

В пресс-службе организации подтвердили, что на улице Баялинова установлены новые опоры линии электропередачи ОАО «Северэлектро».

«Но прямым подрядчиком китайской компании China Road and Bridge Corporation по реконструкции улицы Баялинова выступает ОсОО «МК Групп». На основании договора между компаниями перенос всех проводов ЛЭП, демонтаж старых и установку новых опор проведет подрядчик», — отметили в организации.

Назвать сроки, когда проведут эти работы, в организации не смогли.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт проспектов Айтматова и Манаса в Бишкеке планируют закончить пораньше
Проезды к домам на улице Ахунбаева отремонтируют. Ремонт продолжается
Улицу Суеркулова около Орто-Сайского рынка закроют. Будут менять трубы
На ремонт закроют улицу Токтоналиева
Новые мосты Бишкека. Два пишем, два в уме
По улице Ахунбаева отремонтировали тротуары, а про въезды к домам забыли
Пожилой мужчина копает траншею, чтобы заменить водопроводные трубы
Перекресток улицы Боконбаева и проспекта Манаса закроют на ремонт
Аварийные деревья на Тоголока Молдо уберут. После обследования
В Бишкеке на ремонт закрывают участок улицы Уметалиева
Популярные новости
Суровый отдых на&nbsp;Иссык-Куле. Читатели жалуются на&nbsp;частный пансионат Суровый отдых на Иссык-Куле. Читатели жалуются на частный пансионат
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;бульваре Молодой Гвардии установили новые, но&nbsp;неудобные скамейки В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии установили новые, но неудобные скамейки
В&nbsp;Бишкеке кафе &laquo;Байсуу&raquo; открыло ночной клуб. Госорганы закрывают глаза В Бишкеке кафе «Байсуу» открыло ночной клуб. Госорганы закрывают глаза
Тротуар на&nbsp;улице Московской отремонтировали в&nbsp;обход припаркованных машин Тротуар на улице Московской отремонтировали в обход припаркованных машин
Бизнес
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно
Участвуйте в&nbsp;акции &laquo;Год подарков&raquo; &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выигрывайте ценные призы! Участвуйте в акции «Год подарков» «Бакай Банка» и выигрывайте ценные призы!
Мобильный кошелек поможет оплатить налог на&nbsp;автотранспорт без комиссии! Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!