Энергетики рассказали, кто должен убрать столбы, мешающие ремонту дороги

Перенос всех проводов ЛЭП, демонтаж старых и установку новых опор произведет подрядчик. В ОАО «Северэлектро» отреагировали на сообщение «агента 024», что электрические столбы мешают строительству дороги, но энергетики не торопятся их убрать.

В пресс-службе организации подтвердили, что на улице Баялинова установлены новые опоры линии электропередачи ОАО «Северэлектро».

«Но прямым подрядчиком китайской компании China Road and Bridge Corporation по реконструкции улицы Баялинова выступает ОсОО «МК Групп». На основании договора между компаниями перенос всех проводов ЛЭП, демонтаж старых и установку новых опор проведет подрядчик», — отметили в организации.

Назвать сроки, когда проведут эти работы, в организации не смогли.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.