21:08
USD 68.19
EUR 79.05
RUB 1.03
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (151)

Аварийные деревья на Тоголока Молдо уберут. После обследования

Аварийные деревья на улице Тоголока Молдо уберут после обследования. В мэрии Бишкека отреагировали на сообщение «агента 024», что после ремонта дороги остались аварийные деревья, которые угрожают жилым домам.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в настоящее время Бишкекзеленхоз проводит работы по сносу зеленых насаждений согласно плану реконструкции дороги от проспекта Жибек Жолу до улицы Саадаева.

«При проведении работ на участке от улицы Щербакова до улицы Саадаева будут обследованы все деревья и приняты все меры к устранению аварийных», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на ремонт закрывают участок улицы Уметалиева
На ремонт закроют участок бульвара Эркиндик
В Бишкеке для автомобильного движения открыли два новых моста
В Бишкеке для проезда автомобилей открыли еще две улицы
Историю сохранить. В мэрии рассказали, почему не меняют гранитные бордюры
Будут в Бишкеке через мост на Орозбекова ходить маршрутки? Вопрос читателя
В Бишкеке на ремонт закрыт участок улицы Уметалиева
В парке «Ата-Тюрк» пилят деревья
На ремонт закроют отрезок улицы Чокморова. Меняют трубы
На выходных не будут работать два троллейбусных маршрута
Популярные новости
Как в&nbsp;Бишкеке нарушают правила. Фото автохамов от&nbsp;читателей Как в Бишкеке нарушают правила. Фото автохамов от читателей
Ремонт ЦУМа. Проход по&nbsp;тротуару &laquo;только для лиц нетрадиционной ориентации&raquo; Ремонт ЦУМа. Проход по тротуару «только для лиц нетрадиционной ориентации»
Женщина станцевала на&nbsp;стадионе, смутив сына и&nbsp;рассмешив соцсети Женщина станцевала на стадионе, смутив сына и рассмешив соцсети
Туристический Иссык-Куль. Читатели возмущены, что никто не&nbsp;убирает мусор Туристический Иссык-Куль. Читатели возмущены, что никто не убирает мусор
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу