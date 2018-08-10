Аварийные деревья на Тоголока Молдо уберут. После обследования

Аварийные деревья на улице Тоголока Молдо уберут после обследования. В мэрии Бишкека отреагировали на сообщение «агента 024», что после ремонта дороги остались аварийные деревья, которые угрожают жилым домам.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в настоящее время Бишкекзеленхоз проводит работы по сносу зеленых насаждений согласно плану реконструкции дороги от проспекта Жибек Жолу до улицы Саадаева.

«При проведении работ на участке от улицы Щербакова до улицы Саадаева будут обследованы все деревья и приняты все меры к устранению аварийных», — сообщили в пресс-службе мэрии.

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