Жители села Мады Кара-Суйского района требуют ликвидировать скотомогильник

Жители села Мады Кара-Суйского района Ошской области требуют ликвидировать скотомогильник. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их словам, близ села расположена ослиная ферма, владеют которой граждане Китая.

«Туши животных они бросают прямо в открытую яму. Никакой дезинфекции не производят. Эти трупы просто лежат и гниют. Запах стоит на все село. Более того, появились мухи. Скотомогильник должен быть ликвидирован. Это же огромный вред экологии! Мы обращались в милицию, в айыл окмоту, и никаких действий», — рассказали местные жители, добавив, что по соседству с этой ямой расположен базар, где люди покупают продукты. «Мы боимся, что какая-нибудь эпидемия начнется», — говорят сельчане.

Депутат парламента Тынчтык Шайназаров, выходец из села Мады, подтвердил ИА «24.kg» эту информацию и отметил, что на ферме более трех тысяч ослов.

«Китайцы никого не подпускают. Мы несколько раз обращались к руководству этого предприятия, но наши сигналы проигнорировали. Более того, местным активистам китайские бизнесмены угрожают, что если ферме будет нанесен урон, то сельской управе придется выплачивать огромный ущерб», — сказал Тынчтык Шайназаров.

В селе Мады проживают около 20 тысяч человек.

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