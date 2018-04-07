Ждут ЧП? Аварийные деревья на улице Лумумбы до сих пор не убрали

Аварийные деревья на улице Лумумбы возле дома №143 до сих пор не убрали. Об этом сообщили на WhatsApp ИА «24.kg» читатели.

«Видимо, Бишкекзеленхоз приедет после ЧП», — написали они.

Отметим, об аварийных деревьях читатели сообщили почти месяц назад. Тогда пресс-служба мэрии написала ИА «24.kg», что МП «Бишкекзеленхоз» проводит инвентаризацию аварийных зеленых насаждений в Первомайском районе.

«После согласования с соответствующими службами будет составлен акт на их снос. Выездное мероприятие будет проводиться и по вышеуказанному адресу», — ответили в пресс-службе.

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