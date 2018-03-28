Очередь в ляйлякском загсе. На 200 человек только два сотрудника

Согласно штатному расписанию отдела загса Ляйлякского района, прием ведут два сотрудника. Государственная регистрационная служба ответила на сообщение читателя об очередях в загсе.

По ее данным, несмотря на увеличение функций и объема работы, штатная численность сотрудников не изменилась.

Ежедневно в отдел за услугами загса обращается около 200 человек.

В целях разрешения ситуации ГРС опимизирует деятельность Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния и проводит мероприятия для усиления качества обслуживания населения, отметили в пресс-службе.

ГРС напоминает о работе информационных киосков и просит обращаться туда. Они находятся в каждом почтовом отделении района.