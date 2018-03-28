14:55
USD 68.19
EUR 84.75
RUB 1.19
Агент 024

Очередь в ляйлякском загсе. На 200 человек только два сотрудника

Согласно штатному расписанию отдела загса Ляйлякского района, прием ведут два сотрудника. Государственная регистрационная служба ответила на сообщение читателя об очередях в загсе.

По ее данным, несмотря на увеличение функций и объема работы, штатная численность сотрудников не изменилась.

Ежедневно в отдел за услугами загса обращается около 200 человек.

В целях разрешения ситуации ГРС опимизирует деятельность Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния и проводит мероприятия для усиления качества обслуживания населения, отметили в пресс-службе.

ГРС напоминает о работе информационных киосков и просит обращаться туда. Они находятся в каждом почтовом отделении района.
Ссылка:
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Очереди у Посольства Турции в Бишкеке не сокращаются
В ляйлякском загсе приходится стоять в многочасовой очереди
У посольства Турции в Бишкеке ежедневно выстраиваются километровые очереди
Бишкекчане жалуются на ЦОН, расположенный в частном доме
На кыргызско-узбекской границе застряли в очереди полторы тысячи человек
На кыргызско-узбекской границе пограничники не справляются с наплывом людей
В паспортном столе Московского района проведут проверку
Паспортные столы продолжают взимать 100 сомов за регистрацию иностранцев
«Агент 024»: В Центре обслуживания населения № 2 творится бардак
В Караколе из-под земли неделю бежит вода
Популярные новости
Дорожный знак на&nbsp;Южной магистрали. Ошибка или интересы сотрудников ГУОБДД? Дорожный знак на Южной магистрали. Ошибка или интересы сотрудников ГУОБДД?
У&nbsp;посольства Турции в&nbsp;Бишкеке ежедневно выстраиваются километровые очереди У посольства Турции в Бишкеке ежедневно выстраиваются километровые очереди
Питон едва не&nbsp;задушил заклинателя змей, пока зрители снимали все на&nbsp;камеру Питон едва не задушил заклинателя змей, пока зрители снимали все на камеру
&laquo;Агент 024&raquo;: Вместо решения проблемы с&nbsp;пробкой ГУОБДД на&nbsp;ней &laquo;зарабатывает&raquo; «Агент 024»: Вместо решения проблемы с пробкой ГУОБДД на ней «зарабатывает»
Бизнес
&laquo;Хайповые&raquo; стикеры для Telegram от&nbsp;MegaCom «Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге