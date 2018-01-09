«Северэлектро» готово индивидуально разбираться по жалобам на «умные» счетчики. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе компании.

По мнению потребителей, возмущенных большими счетами за электричество, «умные» счетчики считают в два раза больше индукционных.

Энергетики объяснили, что автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии позволяет отключать и подключать абонентов, ограничивать потребляемую мощность в случае ее превышения, сводить баланс электроэнергии дистанционно, не выходя из офиса ОАО «Северэлектро».

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На трансформаторных подстанциях, от которых запитаны абоненты, установлены головные приборы учета электроэнергии и устройства сбора и передачи данных (концентраторы). С их помощью информация о потреблении электричества абонентами конкретного участка по сетям 0,4 кВ поступает на сервер «Северэлектро». Каждый прибор оснащен электронной пломбой.

Канал передачи данных обеспечивается сотовыми операторами Beeline, MegaCom, O! и ОАО «Кыргызтелеком».

В декабре 2016 года передача данных с 10 процентов концентраторов не обеспечена в связи с прекращением передачи данных сотовым оператором SapatCom. Из-за этого абонентам выставили усредненные счета. В январе 2017-го их откорректировали в соответствии с реальными показаниями счетчиков АИИСКУЭ.