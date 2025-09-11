Грязь и сломанные скамейки. Жители жалуются на состояние бульвара Эркиндик

Один из центральных и популярных зеленых уголков Бишкека – бульвар Эркиндик находится в плачевном состоянии. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, на бульваре сломаны урны и скамейки, разбита брусчатка, повсюду грязь и мусор. Владельцы собак не убирают за питомцами, а детская площадка от компании «Шоро» превратилась в стихийный рынок.

Кроме того, на лавочках часто спят люди в нетрезвом состоянии.

Горожане просят власти города принять меры по уборке, ремонту и наведению порядка на бульваре, а также установить информационные знаки с правилами пользования общественным пространством и усилить контроль за их соблюдением.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.