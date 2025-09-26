В мэрии Бишкека ответили на жалобу горожан о состоянии бульвара Эркиндик

МП «Тазалык» работает над восстановлением бульвара Эркиндик. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

На сегодняшний день выполнено около 80 процентов работ за исключением тротуарных покрытий. В мэрии уточнили, что в связи с отсутствием брусчатки рассматривается вопрос о проведении тендера для завершения оставшихся работ.

Напомним, очевидцы сообщали, что на бульваре Эркиндик сломаны урны и скамейки, разбита брусчатка, повсюду грязь и мусор. Владельцы собак не убирают за питомцами, а детская площадка от компании «Шоро» превратилась в стихийный рынок. Горожане просили власти принять меры по уборке и ремонту, а также усилить контроль за соблюдением правил пользования общественным пространством.

