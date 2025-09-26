17:34
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Агент 024

В мэрии Бишкека ответили на жалобу горожан о состоянии бульвара Эркиндик

МП «Тазалык» работает над восстановлением бульвара Эркиндик. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

На сегодняшний день выполнено около 80 процентов работ за исключением тротуарных покрытий. В мэрии уточнили, что в связи с отсутствием брусчатки рассматривается вопрос о проведении тендера для завершения оставшихся работ.

Напомним, очевидцы сообщали, что на бульваре Эркиндик сломаны урны и скамейки, разбита брусчатка, повсюду грязь и мусор. Владельцы собак не убирают за питомцами, а детская площадка от компании «Шоро» превратилась в стихийный рынок. Горожане просили власти принять меры по уборке и ремонту, а также усилить контроль за соблюдением правил пользования общественным пространством.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/345066/
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
Грязь и сломанные скамейки. Жители жалуются на состояние бульвара Эркиндик
Сотрудники мэрии Бишкека починили игровое оборудование на бульваре Эркиндик
На бульваре Эркиндик в Бишкеке самодельный паровоз сбил пешехода
Выставка «Жеңиш адабияты. История, которая нас объединяет» открылась в Бишкеке
Стихийные парковки скутеров на бульваре Эркиндик: комментарий мэрии Бишкека
Бишкекское предприятие электрических сетей прокладывает в городе новую линию
В Бишкеке завершили реконструкцию бульвара Эркиндик
Мэрию просят обратить внимание на грязные скамейки, бездомных и QR-таблички
На детской площадке на бульваре Эркиндик проведут санобработку. После переноса
В Бишкеке на бульваре Эркиндик переносят детскую площадку без санобработки
Популярные новости
Отдыхающие в&nbsp;санатории &laquo;Иссык-Куль Аврора&raquo; жалуются на&nbsp;мусор и&nbsp;пасущийся скот Отдыхающие в санатории «Иссык-Куль Аврора» жалуются на мусор и пасущийся скот
Грязно и&nbsp;опасно. В&nbsp;Бишкеке жильцы &laquo;Дома торговли&raquo; жалуются на&nbsp;владельца кафе Грязно и опасно. В Бишкеке жильцы «Дома торговли» жалуются на владельца кафе
Администрация санатория &laquo;Иссык-Куль Аврора&raquo; отреагировала на&nbsp;жалобу отдыхающих Администрация санатория «Иссык-Куль Аврора» отреагировала на жалобу отдыхающих
Газон на&nbsp;проспекте Чуй трижды разрушен из-за строительных работ Газон на проспекте Чуй трижды разрушен из-за строительных работ
Бизнес
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
26 сентября, пятница
17:17
Убийство Айзирек Эралиевой. Блогера Айбека Уланова освободили из-под стражи Убийство Айзирек Эралиевой. Блогера Айбека Уланова осво...
17:12
Из-за утечки воды в туннеле в Бангкоке обрушилась дорога
16:57
«Следы ледника»: мультфильм о снежном барсе впервые показали в Бишкеке
16:47
В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
16:45
Пробки в Бишкеке. Как «умные» системы разгружают дороги в городе