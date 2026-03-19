14:59
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Агент 024

Бишкекчане бьют тревогу: в водоохранной зоне канала ТЭЦ появилась опасная свалка

Фото читателей

Жители Бишкека просят принять срочные меры из-за стихийной свалки в водоохранной зоне технического канала ТЭЦ. Речь об участке между проспектом Шабдана Баатыра и улицей Кольбаева.

По словам горожан, свалка строительного и бытового мусора образовалась всего за три дня — с 19 по 22 февраля 2026 года. Бишкекчане предполагают, что отходы могла выбросить организация, благоустраивающая набережную канала неподалеку.

В мусоре, по их словам, присутствуют строительные элементы, используемые при создании променад-аллеи, бетонные фрагменты от бывших теплиц и снесенного гаражного кооператива, расположенного восточнее.

Жители утверждают, что обращались в муниципальную инспекцию, но это не дало результатов, и свалка до сих пор не ликвидирована.

Особую обеспокоенность вызывает безопасность: на фотографиях видно, что в этом районе часто играют дети, а часть бетонных блоков находится в неустойчивом состоянии. По словам местных жителей, это создает реальную угрозу обрушения и может привести к трагическим последствиям.

Горожане призывают соответствующие службы оперативно вмешаться, установить виновных и очистить территорию, особенно учитывая, что речь идет о водоохранной зоне и месте, где регулярно играют дети.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/366702/
просмотров: 539
Версия для печати
19 марта, четверг
14:40
В Бишкеке определили лучших инноваторов — поедут на ШОС в Ташкент В Бишкеке определили лучших инноваторов — поедут на ШОС...
14:36
В Бишкеке на Орозо айт автобусы № 38 и № 203 будут возить пассажиров бесплатно
14:30
С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса
14:29
Как Нарын готовится к приезду президента на Нооруз
14:24
ГНС выявила АЗС в Чуйской области, реализующую ГСМ без маркировки