Бишкекчане бьют тревогу: в водоохранной зоне канала ТЭЦ появилась опасная свалка

Жители Бишкека просят принять срочные меры из-за стихийной свалки в водоохранной зоне технического канала ТЭЦ. Речь об участке между проспектом Шабдана Баатыра и улицей Кольбаева.

По словам горожан, свалка строительного и бытового мусора образовалась всего за три дня — с 19 по 22 февраля 2026 года. Бишкекчане предполагают, что отходы могла выбросить организация, благоустраивающая набережную канала неподалеку.

Жители утверждают, что обращались в муниципальную инспекцию, но это не дало результатов, и свалка до сих пор не ликвидирована.







Горожане призывают соответствующие службы оперативно вмешаться, установить виновных и очистить территорию, особенно учитывая, что речь идет о водоохранной зоне и месте, где регулярно играют дети.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.