Бишкек без фильтров: почему замена кустарников газонами губит экологию города

Борьбу с кустарниками в Бишкеке начали под предлогом создания открытого и «безопасного» городского пространства. В мэрии уверены — они ухудшают видимость для водителей и пешеходов, под ними ночуют люди без определенного места жительства и скапливается мусор.

Однако массовая замена кустарников газонами может стать серьезной ошибкой для перенаселенного мегаполиса, особенно в условиях высокой запыленности, дефицита воды и плотной городской застройки. Об этом 24.kg заявил урбанист и эколог Дмитрий Переяславский.

Почему кустарники защищают легкие бишкекчан лучше травы

Растения в столице обеспечивают сразу несколько экосистемных нужд — создают тень, снижают температуру воздуха, уменьшают запыленность и уровень шумового загрязнения. Дмитрий Переяславский

По словам эксперта, кустарники выполняют одну из главных ролей в городской среде — защищают пешеходные зоны и жилые районы от пыли и шума. Плотная изгородь снижает уровень шума на 20-30 процентов.

Особую опасность представляет крупная пыль — PM10 и выше. Ее концентрация максимальна у поверхности земли и асфальта. Это особенно опасно для детей, которые вдыхают пыли намного больше, чем взрослые. А так пыль оседает на листьях кустарников и вместе с осадками возвращается в почву, не попадая в легкие горожан.

Дорого и сухо: газоны как самый расточительный элемент в условиях дефицита

Эколог обращает внимание на рост аллергических заболеваний среди жителей Бишкека, что напрямую связано с ухудшением экологии и высоким уровнем загрязнения воздуха.Дмитрий Переяславский категорически против замены кустарников газонами, указывая на проблему в том числе с водой. По его словам, муниципалитет использует автоматические системы орошения с питьевой водой.

Эксперт напомнил, что с 2023 года отдельные жилмассивы регулярно сталкивались с ее отключениями из-за нехватки, а в новом генеральном плане прогнозируется, что к 2050-му водоснабжение могут и вовсе лимитировать.

«Газоны — один из самых расточительных элементов в условиях дефицита питьевой воды. Использование технической воды, установка фильтров и строительство новой ирригационной системы — вот что крайне необходимо городу», — отмечает Дмитрий Переяславский.

Экономический аспект так же не в пользу газонов. Кустарники требуют стрижки не более двух раз в год, газоны — до двух раз в месяц.

За сезон это около десяти покосов, что значительно увеличивает расходы на обслуживание.

Специалист обращает внимание и на неравномерное распределение городских средств. По его словам, дорогостоящие и экологически малоэффективные газоны создают преимущественно в центре столицы, а жилмассивы и недавно присоединенные районы остаются без достаточного озеленения.

«Газоны хуже справляются с задачей снижения температуры. Кустарники обладают большой листовой поверхностью, за счет испарения влаги они эффективнее охлаждают воздух. Это особенно заметно в жаркие дни», — поясняет Дмитрий Переяславский.

По газонам не ходить!

Плюс газоны требуют постоянного внесения удобрений и плодородной почвы. При регулярной стрижке из земли вымываются питательные вещества, что со временем ее истощает, и появляются проплешины. Почву приходится периодически полностью менять, что делает содержание газонов еще более затратным.Эколог отмечает, что на газонах часто действуют строгие ограничения — по ним нельзя ходить. В условиях дефицита зеленых территорий в Бишкеке это особенно проблематично. Раньше на одного жителя приходилось 27-28 квадратных метров зелени, сегодня — лишь около 3 процентов.

«Людям просто негде отдохнуть в зеленой части города. Если мы создадим газоны, по которым нельзя ходить, это как загадка: висит груша, нельзя скушать», — поясняет Дмитрий Переяславский.

Иллюзия простора: почему мэрия «разгружает» взгляд за счет зелени

По мнению эксперта, при расширении улиц визуальное пространство в Бишкеке сильно сократилось: узкие проезды и большое количество машин создают эффект тесноты.

«Если бы там оставались кустарники, автомобилисты оказались бы «запертыми» между машинами и зеленью. Поэтому дизайнеры оставляют часть территории под газоны, чтобы взгляд мог «отдохнуть» и падал хотя бы на дома. Это пространственное решение», — поясняет он.

По словам Дмитрия Переяславского, существуют рекомендации по распределению зеленых зон:

10 процентов территории — газоны и клумбы;

30 процентов — кустарники;

60 процентов — деревья.

Кроме декоративной функции, кустарники защищают: вдоль дорог это естественная преграда, предотвращая выбегание детей на проезжую часть. Их высота поддерживается до 1 метра, что не снижает обзор водителей и не создает аварийных ситуаций.

«На проспекте Манаса и улице Абдрахманова живая изгородь выглядела очень красиво», — добавляет эксперт.

Кустарники и арыки, как мусорки, или Вопрос культуры

«Вопрос мусора в столице во многом связан с культурой людей, над этим нужно работать. С каждым годом жители становятся более цивилизованными: если в 1990-е мусор часто выбрасывали прямо на асфальт, сейчас такого значительно меньше. Однако проблемы остаются — мусор по-прежнему бросают в кустарники и арыки, воспринимая их как свалку», — говорит Дмитрий Переяславский.

До сих пор не проводили исследования, насколько газоны и зеленые насаждения действительно улучшают среду: снижают ли температуру, шумовое загрязнение и пыль.

Энтомофаги на страже: как кустарники экономят бюджет на химикатах

Многие экологические проблемы в городе, включая вспышки вредителей, связаны с отсутствием экосистемного подхода и несформированной устойчивой среды с балансом насекомых и растений.

«Качество воздуха в городе плохое, а созданная межправительственная рабочая группа, которая должна заниматься улучшением экологической ситуации в Бишкеке, ничего не делает для сохранения кустарников», — считает эколог.Дмитрий Переяславский отмечает, что кустарники являются средой обитания для полезных насекомых — энтомофагов (муравьи, жуки, стрекозы, божьи коровки и другие), которые сдерживают численность вредителей. Это позволяет сократить использование химических средств обработки.

Кроме того, он указывает на нерациональное распределение ресурсов. Территория столицы значительно расширилась, объем работ у муниципальных служб увеличился, а бюджет МП «Бишкекзеленхоз» остался прежним. При этом акцент часто делают на декоративное озеленение, тогда как целые районы практически без зеленых насаждений.

Чужой опыт в +42: почему Бишкеку не подходят стандарты Китая и Европы

По словам Дмитрия Переяславского, при озеленении города часто ориентируются на примеры Европы или Китая, не учитывая климатические особенности Бишкека. В столице низкая влажность, высокая запыленность и экстремальные температуры до +40-42 градусов в тени.

В таких условиях газоны требуют значительных объемов воды, но не выполняют ключевую функцию — не создают эффективный микроклимат и не снижают температуру во время тепловых волн.

Какие кустарники нужны Бишкеку

Сейчас в столице в основном произрастает два вида кустарников: бирючина (лигуструм, или живая изгородь) и дерен белый (свидина). Они хорошо улавливают пыль, однако имеют особенности. Также возможно использование можжевельников и других видов, включая некоторые деревья, но это требует профессионального подхода.

Эколог подчеркивает: живую изгородь убирать нельзя ни в коем случае. В качестве примера он приводит Алматы, где активно используют массивы декоративно-лиственных кустарников, которые выглядят эстетично, модно и практично.