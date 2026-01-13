19:15
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Агент 024

На улице Баялинова в Бишкеке нет светофора. Дети боятся переходить дорогу

Год назад на пересечении улиц Профессора Зимы и Баялинова в Бишкеке в результате аварии упал светофор для пешеходов. Его демонтировали, оставив только провода. Об этом 24.kg сообщили горожане.

Жители отмечают, что из-за отсутствия светофора детям, которые ходят в школу № 75, опасно переходить улицу. Родители опасаются за их жизни и просят ответственные службы восстановить технику как можно скорее.

читателей
Фото читателей

«Без светофора наши дети боятся переходить улицу, особенно в часы пик. Просим городские службы обратить внимание на эту проблему», — подчеркнул житель района.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/357665/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке установили новый светофор с лазерной подсветкой
В Бишкеке светофоры массово отключаются из-за перебоев с электричеством
Заторы. Установлены дополнительные светофоры на улице Льва Толстого в Бишкеке
Пробки в Бишкеке. Как «умные» системы разгружают дороги в городе
Хотели как лучше, а получилось как всегда: жители жалуются на мэрию Бишкека
Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке не убирают вторую неделю
Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным способом
Грузовик снес светофор в Бишкеке
Популярные новости
Бишкекчанин просит восстановить упавший дорожный знак Бишкекчанин просит восстановить упавший дорожный знак
Озеро Сары-Челек и&nbsp;осенний Эркиндик. Фото читателей 24.kg Озеро Сары-Челек и осенний Эркиндик. Фото читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке жители возмущены отстрелом собак в&nbsp;жилом районе В Бишкеке жители возмущены отстрелом собак в жилом районе
В&nbsp;Бишкеке тротуар возле стройки засыпали песком и&nbsp;перекрыли В Бишкеке тротуар возле стройки засыпали песком и перекрыли
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
18:58
Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирн...
18:46
Тимур Ибрагимов стал новым председателем правления «Бакай Банка»
18:34
В Бишкеке реконструируют улицу Ауэзова. Там вырубят старые деревья
18:29
Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино
18:23
Приходят в стационар напрямую. Минздрав о ситуации в Ошской больнице