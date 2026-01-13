На улице Баялинова в Бишкеке нет светофора. Дети боятся переходить дорогу

Год назад на пересечении улиц Профессора Зимы и Баялинова в Бишкеке в результате аварии упал светофор для пешеходов. Его демонтировали, оставив только провода. Об этом 24.kg сообщили горожане.

Жители отмечают, что из-за отсутствия светофора детям, которые ходят в школу № 75, опасно переходить улицу. Родители опасаются за их жизни и просят ответственные службы восстановить технику как можно скорее.

Фото читателей

«Без светофора наши дети боятся переходить улицу, особенно в часы пик. Просим городские службы обратить внимание на эту проблему», — подчеркнул житель района.

