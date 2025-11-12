Заторы. Установлены дополнительные светофоры на улице Льва Толстого в Бишкеке

Сотрудники отдела дорожного надзора Управления патрульной службы милиции совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека установили дополнительные светофорные секции на улице Льва Толстого — от улицы 7 Апреля до улицы Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, мероприятие направлено на упорядочение дорожного движения и предотвращение образования заторов в часы пик.

Работа по улучшению транспортной инфраструктуры столицы продолжается, особое внимание уделяется участкам с повышенной интенсивностью движения.