Хотели как лучше, а получилось как всегда: жители жалуются на мэрию Бишкека

В Бишкеке после реконструкции улицы Льва Толстого городские власти запретили поворот налево на улицу Фатьянова и убрали светофор. Несмотря на многочисленные просьбы местных жителей сохранить регулировку движения, мэрия приняла решение иначе, сообщили они 24.kg.

Теперь, даже несмотря на двойную сплошную, многие водители продолжают сворачивать на улицу Фатьянова. По словам очевидцев, почти ежедневно на этом участке происходят дорожно-транспортные происшествия. «К счастью, пока без жертв», — отмечают они.

Местные жители отмечают, что улица Фатьянова является единственной сквозной дорогой в районе. Однако после изменений выехать на улицу Льва Толстого стало крайне сложно из-за оживленного движения.

«Мы не понимаем, зачем убрали светофор. Здесь постоянно пробки, аварии. А выехать в сторону центра стало почти невозможно», — жалуются жители.

Проблема остается нерешенной, и люди требуют от мэрии пересмотреть схему движения на этом участке, пока ситуация не привела к трагическим последствиям.

