19:33
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Агент 024

Хотели как лучше, а получилось как всегда: жители жалуются на мэрию Бишкека

В Бишкеке после реконструкции улицы Льва Толстого городские власти запретили поворот налево на улицу Фатьянова и убрали светофор. Несмотря на многочисленные просьбы местных жителей сохранить регулировку движения, мэрия приняла решение иначе, сообщили они 24.kg.

Теперь, даже несмотря на двойную сплошную, многие водители продолжают сворачивать на улицу Фатьянова. По словам очевидцев, почти ежедневно на этом участке происходят дорожно-транспортные происшествия. «К счастью, пока без жертв», — отмечают они.

Местные жители отмечают, что улица Фатьянова является единственной сквозной дорогой в районе. Однако после изменений выехать на улицу Льва Толстого стало крайне сложно из-за оживленного движения.

«Мы не понимаем, зачем убрали светофор. Здесь постоянно пробки, аварии. А выехать в сторону центра стало почти невозможно», — жалуются жители.

Проблема остается нерешенной, и люди требуют от мэрии пересмотреть схему движения на этом участке, пока ситуация не привела к трагическим последствиям.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/343562/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке не убирают вторую неделю
Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным способом
Грузовик снес светофор в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;56-й школе ученики 6-х классов остались без преподавателей В 56-й школе ученики 6-х классов остались без преподавателей
Новые китайские фонари не&nbsp;выдержали ветра и&nbsp;сломались в&nbsp;Балыкчи Новые китайские фонари не выдержали ветра и сломались в Балыкчи
Грязь и&nbsp;сломанные скамейки. Жители жалуются на&nbsp;состояние бульвара Эркиндик Грязь и сломанные скамейки. Жители жалуются на состояние бульвара Эркиндик
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: жители часами не&nbsp;могут уехать с&nbsp;&laquo;Дордоя&raquo; Транспортный коллапс в Бишкеке: жители часами не могут уехать с «Дордоя»
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
19:25
Кыргызстанцы завоевали еще четыре медали на молодежном чемпионате Азии по дзюдо Кыргызстанцы завоевали еще четыре медали на молодежном...
19:20
Вирусное видео «ночного неба на Марсе» оказалось фейком
19:01
Хотели как лучше, а получилось как всегда: жители жалуются на мэрию Бишкека
18:47
Возьмите наши. В КНР заканчиваются отходы для мусоросжигательных заводов
18:30
16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет