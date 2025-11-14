10:25
Общество

В Бишкеке светофоры массово отключаются из-за перебоев с электричеством

Фото мэрии. В Бишкеке светофоры массово отключаются из-за перебоев с электричеством

В Бишкеке участились случаи отключения светофоров, что связано с перебоями в электроснабжении. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Городская дорожно-транспортная инфраструктура».

Уточняется, что сотрудники МП оперативно выезжают на каждый сигнал и возвращают светофоры в рабочее состояние. Однако повторяющиеся отключения электроэнергии по линии РЭС приводят к новым сбоям.

Муниципалитет уверяет, что принимает все возможные меры для стабилизации ситуации.

Жителей столицы призывают при обнаружении неработающих светофоров сразу сообщать по телефонам:

  • 0504889099;
  • 0559889099;
  • 0312889099;
  • 0312650180.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и благодарит горожан за понимание.
