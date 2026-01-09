В Бишкеке установили новый светофор с лазерной подсветкой

В Бишкеке на пересечении улиц Курманжан Датки и Фрунзе установили новый светофор с лазерной подсветкой пешеходного перехода. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, светофор разработан и изготовлен собственными силами муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура».

«Лазерная подсветка значительно повышает видимость пешеходов для водителей в условиях неблагоприятной погоды — при тумане, дожде и других осадках, что напрямую способствует снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения. Реализация данного проекта демонстрирует технические возможности муниципального предприятия и направлена на внедрение современных решений в городскую дорожную инфраструктуру, а также на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.