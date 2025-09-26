17:36
Пробки в Бишкеке. Как «умные» системы разгружают дороги в городе

Замдиректора муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» Чынгыз Джумагулов рассказал в эфире «Биринчи радио» о работе «умных» перекрестков.

Он напомнил, что в 2023 году в столице осуществлен запуск автоматизированной системы управления дорожным движением.

«В феврале 2025-го запустили в тестовую эксплуатацию на улице Байтика Баатыра — все перекрестки находятся в централизованном управлении. У некоторых водителей были нарекания, что, разгружая эту улицу, страдают другие участки — замедляется движение. Но инспектора имеют опыт и начинают разгружать вышестоящий участок, чтобы обеспечить пропускную способность предыдущего. Бывает, приходится несколько минут потерпеть. На прошлой неделе подключили к системе централизованного управления пересечение улиц Элебаева и Горького, и в результате на улице Ибраимова сократилось количество пробок», — сказал Чынгыз Джумагулов.

Он отметил, что в решении вопроса пробок на дорогах необходим научный подход, центр пытался найти единомышленников в Академии наук.

«Думаю, в решении проблем помогут интеллектуальные транспортные системы. Нужно внедрять транспортное моделирование и систему управления дорожным движением. В планах подключение светофоров к централизованному управлению. Выбрали около 15 самых проблемных перекрестков по городу (улицы Фучика/Профсоюзная, улица Фучика / проспект Жибек Жолу и другие) и постараемся подключить к системе до декабря. Сотрудники УПСМ будут централизованно управлять.

В чем преимущества централизованного управления — один инспектор видит несколько участков в одном квадрате и может принять более объективное решение, нежели он будет находиться на перекрестке. И с 2026 года собираемся переходить ко второму этапу и превращать в «умную» систему, чтобы перекресток стал «умным» и сам управлял локальной ситуацией, при этом владея информацией о ситуации на соседнем участке», — добавил Чынгыз Джумагулов.

Он подчеркнул, что пробки — вопрос городского и регионального планирования.

«Раньше у больших городов всегда были города-спутники, которые часть нагрузки принимали на себя. Бишкек тоже не может бесконечно расширяться — очень сложно будет этим всем управлять. Какую-то часть нужно отдавать регионам, чтобы они развивались и «улавливали» часть граждан, то есть убрать интерес в прибытии в столицу. В основном главную роль всегда играет экономический фактор. Если в каком-то населенном пункте будут созданы все условия, то кому захочется выезжать в город?» — резюмировал замдиректора МП.
