Жители Аламедина возмущены: остановку автобусов заняла спецтехника

Жители муниципального территориального управления «Аламедин» Свердловского района просят местные власти вернуть остановочный пункт на улице Алма-Атинская, 379 (район рынка «Чекиш-Ата»).

«Раньше здесь была крытая остановка с лавочками для пассажиров, а сейчас стоят автокраны. Автобусы курсируют, останавливаются, но людям приходится стоять под снегом и дождем и ждать транспорт», — возмущаются они.

