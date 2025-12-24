21:23
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Агент 024

Жители Аламедина возмущены: остановку автобусов заняла спецтехника

Жители муниципального территориального управления «Аламедин» Свердловского района просят местные власти вернуть остановочный пункт на улице Алма-Атинская, 379 (район рынка «Чекиш-Ата»).

«Раньше здесь была крытая остановка с лавочками для пассажиров, а сейчас стоят автокраны. Автобусы курсируют, останавливаются, но людям приходится стоять под снегом и дождем и ждать транспорт», — возмущаются они.

24 декабря, среда
21:00
