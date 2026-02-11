12:03
Экономика

В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека 82,8 миллиона сомов

На балансе муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» находятся 45 стоянок, 23 парковки и 7 рынков. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил замдиректора МП Таалайбек Асеинов.

По его словам, за 2025 год от стоянок в городской бюджет поступило 25 миллионов 181 тысяча сомов, от парковок — 27 миллионов 251 тысяча.

«С учетом всех стоянок, парковок, в том числе гостевых и роторных, гаражей в бюджет поступило 82 миллиона 868 тысяч сомов. Парковка за одно машино-место обходится гражданам в 25 сомов», — сказал Таалайбек Асеинов.

Депутат Казыбек Эргешов добавил, что на больших рынках взимают по 50 сомов.

Таалайбек Асеинов заметил, что цена установлена в 25 сомов.

«Но сегодня существует проблема, когда взимают больше. Мы постоянно выезжаем, составляем акты. Для решения проблемы внедряем цифровизацию, запускаем QR-коды на муниципальных парковках, чтобы не было человеческого воздействия. На пяти улицах уже запустили — по Турусбекова, Безымянной, Орозбекова, Ибраимова и Тоголока Молдо. По улице Шопокова планируем установить в этом году», — пояснил он.

Казыбек Эргешов подчеркнул, что самый большой доход дает именно улица Шопокова.
