Минстрой показал эскизы многоэтажной автостоянки в Оше

Эскизный проект разработан архитекторами Ошского регионального управления Департамента градостроительства и архитектуры. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, архитекторы разработали эскизный проект многоэтажной автостоянки, которая будет расположена в восточной части Оша, на улице Исанова. Согласно проекту, здание будет состоять из 5 этажей и рассчитано на 125 автомобилей.

Фото Минстроя

«Проект направлен на снижение автомобильных пробок, являющихся одной из основных проблем города, и создание комфортных условий для жителей города», — говорится в сообщении.