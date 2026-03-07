Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выступают против сноса стоянки

Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выразили недовольство предстоящим сносом автомобильной стоянки на улице Сагымбая Манасчи. По их словам, после ее ликвидации автомобилистам будет негде оставлять транспорт, что может привести к еще большим проблемам с парковкой.

Как отмечают жители, уже сейчас машины часто паркуются на узком заезде во двор вдоль подъездов в два ряда. В результате в выходные дни проезд становится практически невозможным.

«В выходные дни тут даже выехать невозможно. Мы не понимаем, зачем убирать стоянку рядом, ведь машины негде ставить. А если вдруг случится пожар?» — говорят местные жители.

По словам жителей микрорайона, городские власти планируют на месте гаражных кооперативов и стоянки обустроить бульвар или зеленую зону. При этом сами жители не выступают против благоустройства. Но они считают, что для зеленой зоны можно выбрать альтернативную территорию — например, участок между двумя каналами.

Жители подчеркивают, что в настоящее время в районе остро ощущается нехватка парковочных мест, и снос стоянки может лишь усугубить ситуацию.

