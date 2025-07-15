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Агент 024

Общественный транспорт на улице Фрунзе. Ответ мэрии

Ранее жители Бишкека просили пустить общественный транспорт на улице Михаила Фрунзе и построить остановку на улице Исанова. В мэрии прокомментировали 24.kg данный запрос.

«По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, ширина дороги не позволяет ездить по этой улице автобусам и там нет остановки. После капитального ремонта в 2026 году данный вопрос будет дополнительно рассмотрен, либо после закупки шестиметровых автобусов», — сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/336270/
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