Кара-Жыгач дымит. Выбросы от кирпичного завода доходят до Бишкека

Жители дачного поселка Бек-Тоо, входящего в айыл окмоту села Кара-Жыгач Аламединского района, жалуются на постоянно работающий кирпичный завод, который круглосуточно дымит в сторону Бишкека.

«Тем, кто живет рядом с этим заводом, дышать нечем. Грузовые машины ездят туда-сюда и днем, и ночью. В айыл окмоту обещали, что обяжут владельцев предприятия поставить фильтры на трубы, но результатов нет», — возмущаются жители близлежащих домов.

